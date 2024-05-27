27 мая 2024, 15:27

Россиянам указали на распространенные причины неприятного запаха изо рта

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Неприятный запах изо рта может появляться не только из-за плохой гигиены, но и из-за особенностей питания, приема лекарств и ряда других распространенных причин, рассказала "Ленте.

Неприятный запах изо рта может появляться не только из-за плохой гигиены, но и из-за особенностей питания, приема лекарств и ряда других распространенных причин, рассказала "Ленте.ру" стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.

По словам стоматолога, неприятный запах изо рта может вызывать употребление чеснока, лука или алкоголя. Также эта проблема часто возникает у людей, соблюдающих богатую жирами диету.

Пропуск приема пищи - тоже может способствовать неприятному запаху, продолжила врач. В этом случае он возникает из-за сухости во рту и недостаточного количества слюны. К тому же, как отметила она, неприятный запах может появиться из-за плохой гигиены полости рта.

Несвежее дыхание может появляться у людей, регулярно принимающих некоторые препараты, например антидепрессанты, противогрибковые средства, антигистаминные препараты и стероиды, спазмолитики, химиотерапевтические средства, а также пищевые добавки, перечислила Кузьменкова.


24 мая 2024, 15:38
Названа группа людей, больше других подверженная шизофрении
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Мужчины, а также жители городов находятся в зоне повышенного риска развития шизофрении, сообщила РИАМО врач-психиатр центра ментального здоровья Гулялек Бердыева.

"Шизофрения - это психическое заболевание, при котором у человека нарушается восприятие действительности, поведение плохо поддается сознательному контролю, что негативно влияет на мышление, „расщепляет“ его", - пояснила она.

По ее словам, сегодня шизофренией болен каждый 300-й житель планеты, а это миллионы человек. Больше всего этому недугу подвержены мужчины от 18 до 35 лет и женщины с 25 до 35 лет.

Бердыева добавила, что также ученые выявили корреляцию между повышенной заболеваемостью шизофренией и проживанием в городских условиях.


24 мая 2024, 15:13
Врач назвал необычное влияние ревматоидного артрита на организм
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Ревматоидный артрит негативно влияет на состояние здоровья человека в целом. Он может затронуть даже работу сердца, рассказал в эфире программы "О самом главном" Александр Мясников.

"Это системное заболевание воспалительного характера. Он начинается не из-за того, что стираются суставы, а из-за того, что идет воспаление", - пояснил Мясников.

Этому заболеванию также подвержены любые суставы. Артрит затрагивает сердце, провоцируя перикардит и любые виды аритмий.

"Вовлекается ухо, глаз и даже легкие. Также такой артрит увеличивает риски тромбозов и рака", - рассказал медик.


21 мая 2024, 14:12
Британка поехала в отпуск мечты и подхватила лихорадку денге
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Британская туристка Дебра Морган побывала в отпуске на Бали. Во время отдыха она подхватила опасный вирус. О его последствиях она рассказала Daily Mail.

Морган рассказала, что хорошо провела отпуск и вернулась в Великобританию. Однако после 18-часового перелета она почувствовала недомогание, но списала его на усталость. Проснувшись утром, она почувствовала себя плохо. Морган вспомнила, что не могла согреться, а ее кожа и тело болели.

Обратившись в больницу, Дебра узнала, что подхватила на Бали лихорадку денге.

«Это худшее, через что мне когда-либо приходилось пройти», - описала женщина свое состояние.

Она провела в больнице неделю и принимала антибиотики из-за высокой температуры тела - 39 градусов.

21 мая 2024, 13:47
Врачи предупредили об опасных последствиях быстрого похудения
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Стремительное снижение веса может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом LIFE рассказал доктор Евгений Белоусов.

Потеря веса за короткое время может спровоцировать камни в желчном пузыре, предупредил он. Вся проблема этого недуга заключается в том, что у него отсутствуют долгосрочные симптомы.

"Зачастую ЖКБ является следствием голодания или строгих ограничительных диет", - уточнил доктор.

В группе риска - люди с наследственной предрасположенностью к этой проблеме. Кроме того, с ЖКБ часто сталкиваются женщины на фоне гормонального дисбаланса и те пациенты, которым удалили желчный пузырь.


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