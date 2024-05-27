Россиянам указали на распространенные причины неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта может появляться не только из-за плохой гигиены, но и из-за особенностей питания, приема лекарств и ряда других распространенных причин, рассказала "Ленте.ру" стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.



По словам стоматолога, неприятный запах изо рта может вызывать употребление чеснока, лука или алкоголя. Также эта проблема часто возникает у людей, соблюдающих богатую жирами диету.

Пропуск приема пищи - тоже может способствовать неприятному запаху, продолжила врач. В этом случае он возникает из-за сухости во рту и недостаточного количества слюны. К тому же, как отметила она, неприятный запах может появиться из-за плохой гигиены полости рта.



Несвежее дыхание может появляться у людей, регулярно принимающих некоторые препараты, например антидепрессанты, противогрибковые средства, антигистаминные препараты и стероиды, спазмолитики, химиотерапевтические средства, а также пищевые добавки, перечислила Кузьменкова.





