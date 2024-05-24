Врач назвал необычное влияние ревматоидного артрита на организм
Ревматоидный артрит негативно влияет на состояние здоровья человека в целом.
Он может затронуть даже работу сердца, рассказал в эфире программы "О самом главном" Александр Мясников.
"Это системное заболевание воспалительного характера. Он начинается не из-за того, что стираются суставы, а из-за того, что идет воспаление", - пояснил Мясников.
Этому заболеванию также подвержены любые суставы. Артрит затрагивает сердце, провоцируя перикардит и любые виды аритмий.
"Вовлекается ухо, глаз и даже легкие. Также такой артрит увеличивает риски тромбозов и рака", - рассказал медик.