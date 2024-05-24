Врач назвал необычное влияние ревматоидного артрита на организм

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Он может затронуть даже работу сердца, рассказал в эфире программы "О самом главном" Александр Мясников.

"Это системное заболевание воспалительного характера. Он начинается не из-за того, что стираются суставы, а из-за того, что идет воспаление", - пояснил Мясников.



Этому заболеванию также подвержены любые суставы. Артрит затрагивает сердце, провоцируя перикардит и любые виды аритмий.

"Вовлекается ухо, глаз и даже легкие. Также такой артрит увеличивает риски тромбозов и рака", - рассказал медик.



