Россиянам перечислили три самые полезные для здоровья каши
Употребление круп на регулярной основе крайне полезно для организма человека.
Об этом "Известиям"заявил кардиолог Грант Шехян. Дело в том, пояснил врач, что именно в крупах содержатся различные минералы и микроэлементы.
К примеру, овсянка обладает крайне сбалансированным составом. Эта каша помогает кишечнику работать активнее. Не менее полезными, по словам медика, являются пшенная крупа и гречка. Если в каши не добавлять масло, это сократит риски развития заболеваний сосудов и сердца, подчеркнул он.