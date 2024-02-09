Россиянам перечислили три самые полезные для здоровья каши

Об этом "Известиям"заявил кардиолог Грант Шехян. Дело в том, пояснил врач, что именно в крупах содержатся различные минералы и микроэлементы.

К примеру, овсянка обладает крайне сбалансированным составом. Эта каша помогает кишечнику работать активнее. Не менее полезными, по словам медика, являются пшенная крупа и гречка. Если в каши не добавлять масло, это сократит риски развития заболеваний сосудов и сердца, подчеркнул он.