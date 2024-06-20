Россиян предупредили об опасности готовых салатов
Совершенно любой продукт может быть инфицирован и стать переносчиком кишечной болезни.
Об этом в беседе с "Радио 1" заявил врач-инфекционист Мурад Шахмарданов.
"Все подвержены риску. Употребляя салаты, можно заболеть любой кишечной инфекцией, если продукты контаминированы или инфицированы соответствующими возбудителями", - отметил инфекционист.
Для того чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно смотреть на сроки годности и реализации продуктов. А еще - по возмозжности готовить все самим.