Россиян предупредили об опасности готовых салатов

В ближайшее время на Землю обрушится череда магнитных бурь. Метеозависимые люди в это время могут чувствовать недомогание. О том, как с ним справиться, РИА "Новости" рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

Как правило, люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, начинают реагировать как минимум за сутки, а иногда и больше до возникновения изменений в атмосфере.



Метеозависимым следует заранее начинать профилактику - снизить активность, отложить физнагрузки, вовремя ложиться спать, отказаться от кофе и алкоголя.



