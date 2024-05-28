Россия может возобновить прямое авиасообщение с Бали
Индонезия уже в этом году может возобновить прямое авиасообщение между Россией и Бали.
Такое заявление сделал министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно в ходе брифинга.
По его словам, Индонезия пытается возобновить прямые рейсы с РФ на протяжении двух лет. Сейчас этот вопрос находится на согласовании в Минтрансе.
Как отметил министр, до 90% российских туристов знакомы с Бали, и для многих направление входит в число основных для отдыха. Россияне, по оценкам индонезийского Минтуризма, обычно отправляются на Бали с семьей.