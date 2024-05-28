28 мая 2024, 13:46

Россия может возобновить прямое авиасообщение с Бали

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Индонезия уже в этом году может возобновить прямое авиасообщение между Россией и Бали.

Такое заявление сделал министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно в ходе брифинга.

По его словам, Индонезия пытается возобновить прямые рейсы с РФ на протяжении двух лет. Сейчас этот вопрос находится на согласовании в Минтрансе.

Как отметил министр, до 90% российских туристов знакомы с Бали, и для многих направление входит в число основных для отдыха. Россияне, по оценкам индонезийского Минтуризма, обычно отправляются на Бали с семьей.


28 мая 2024, 14:00
Врач предостерег от употребления воды с лимоном натощак
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Употребление воды с лимоном на голодный желудок может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом порталу "Доктор Питер" заявил гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Он отметил, что несмотря на ряд полезных свойств этого напитка, он может навредить. Дело в том, что вода с лимоном на голодный желудок может повысить его кислотность.

"Это может привести к дисбалансу слизистой оболочки, особенно у лиц, страдающих гастритом или язвенной болезнью", - отметил Садыков.

Он посоветовал заменить такой напиток на простую воду, особенно если у человека есть аллергия на цитрусовые или предрасположенность к указанным заболеваниям.

27 мая 2024, 15:27
Россиянам указали на распространенные причины неприятного запаха изо рта
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Неприятный запах изо рта может появляться не только из-за плохой гигиены, но и из-за особенностей питания, приема лекарств и ряда других распространенных причин, рассказала "Ленте.ру" стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.

По словам стоматолога, неприятный запах изо рта может вызывать употребление чеснока, лука или алкоголя. Также эта проблема часто возникает у людей, соблюдающих богатую жирами диету.

Пропуск приема пищи - тоже может способствовать неприятному запаху, продолжила врач. В этом случае он возникает из-за сухости во рту и недостаточного количества слюны. К тому же, как отметила она, неприятный запах может появиться из-за плохой гигиены полости рта.

Несвежее дыхание может появляться у людей, регулярно принимающих некоторые препараты, например антидепрессанты, противогрибковые средства, антигистаминные препараты и стероиды, спазмолитики, химиотерапевтические средства, а также пищевые добавки, перечислила Кузьменкова.


24 мая 2024, 15:38
Названа группа людей, больше других подверженная шизофрении
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Мужчины, а также жители городов находятся в зоне повышенного риска развития шизофрении, сообщила РИАМО врач-психиатр центра ментального здоровья Гулялек Бердыева.

"Шизофрения - это психическое заболевание, при котором у человека нарушается восприятие действительности, поведение плохо поддается сознательному контролю, что негативно влияет на мышление, „расщепляет“ его", - пояснила она.

По ее словам, сегодня шизофренией болен каждый 300-й житель планеты, а это миллионы человек. Больше всего этому недугу подвержены мужчины от 18 до 35 лет и женщины с 25 до 35 лет.

Бердыева добавила, что также ученые выявили корреляцию между повышенной заболеваемостью шизофренией и проживанием в городских условиях.


24 мая 2024, 15:13
Врач назвал необычное влияние ревматоидного артрита на организм
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Ревматоидный артрит негативно влияет на состояние здоровья человека в целом. Он может затронуть даже работу сердца, рассказал в эфире программы "О самом главном" Александр Мясников.

"Это системное заболевание воспалительного характера. Он начинается не из-за того, что стираются суставы, а из-за того, что идет воспаление", - пояснил Мясников.

Этому заболеванию также подвержены любые суставы. Артрит затрагивает сердце, провоцируя перикардит и любые виды аритмий.

"Вовлекается ухо, глаз и даже легкие. Также такой артрит увеличивает риски тромбозов и рака", - рассказал медик.


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