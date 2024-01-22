22 января 2024, 16:36

Киркоров усугубил положение словами о Пугачевой

РИА
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Певец Филипп Киркоров, которому объявили бойкот на телеканалах и концертных площадках, усугубляет свое положение, восторженно высказываясь о бывшей жене, певице Алле Пугачевой.

Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил актер и радиоведущий Гоген Солнцев.

Не так давно Киркоров назвал Примадонну «великой мудрой женщиной». На эстраде считают, что это сыграло с певцом злую шутку.

«Зря Филипп говорит про Пугачеву. <…> Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. <…> Роковая женщина для него: оставила след», - заметил Солнцев.

Он признался, что хотел записать с Пугачевой дуэт, но из-за ее «последних выходок» передумал.

17 января 2024, 16:26
Билан взял кота из приюта в Донецке и назвал Шахтером
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Популярный российский певец Дима Билан посетил Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией. Об этом сообщил Shot.

Здесь он побывал в Республиканском травматологическом центре. Певец пообщался с детьми и вручил подарки. В горловский детский центр звезда эстрады передал кондиционеры.

Кроме того, Билан посетил и приюты для бездомных животных. Одному из них он пожертвовал три миллиона рублей, а в другом познакомился с черным котом. Он настолько ему понравился, что певец решил забрать его к себе домой. Четверолапого он назвал символично - Шахтером.


17 января 2024, 16:18
Центробанк может получить право ограничивать выдачу ипотеки
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В Государственную думу внесли законопроект о том, чтобы наделить Центробанк правом ограничивать выдачу займов и ипотечных кредитов россиянам. Его главная цель в том, чтобы предотвратить накопление рисков и снижения их закредитованности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В случае, если депутаты примут такой закон, то уже с 1 июля Центробанк может начать устанавливать собственные лимиты по выдаче ипотеки физлицам. Авторы инициативы объяснили свою идею необходимостью снизить риски из-за растущих цен на жилье.

16 января 2024, 14:25
Учителя начальных классов уволили за секс-советы в Сети
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Учителя начальных классов одной из школ Австрии уволили за секс-советы. Женщина размещала их в интернете, сообщило DailyStar.

В свободное от работы время педагог рассказывала пользователям Сети, как можно разнообразить сексуальную жизнь. Свои советы она публиковала в видеоформате без использования порнографии или фотографий с обнаженными людьми.

В какой-то момент местный совет депутатов поставил женщину перед выбором: отказаться от хобби или уйти из школы. Педагог не захотела бросать свое увлечение и уволилась из образовательного учреждения. Вскоре после этого она обратилась к адвокатам, чтобы оспорить увольнение.

16 января 2024, 14:01
Сбежавшего из тюрьмы нашли в пабе с зубной щеткой и 6 фунтами
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Сбежавшего из тюрьмы в Великобритании заключенного случайно обнаружили в пабе с зубной щеткой. Об этом написала Daily Mirror.

За полгода до освобождения из тюрьмы Пол Галлахер покинул исправительное учреждение из-за похорон брата. Он нашел способ скрыться от надзирателя и не вернулся.

Спустя два года после побега его нашли в пабе Font в центре Ливерпуля. При себе у мужчины было шесть фунтов стерлингов и зубная щетка. На протяжении почти двух лет он скрывался от полиции, выживая на деньги, одолженные у друзей. Его приговорили к дополнительным шести месяцам тюремного заключения.

Галлахера арестовали летом 2020 года за торговлю мелкими наркотиками. Его должны были выпустить досрочно.


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