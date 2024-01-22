Киркоров усугубил положение словами о Пугачевой

Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил актер и радиоведущий Гоген Солнцев.

Не так давно Киркоров назвал Примадонну «великой мудрой женщиной». На эстраде считают, что это сыграло с певцом злую шутку.

«Зря Филипп говорит про Пугачеву. <…> Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. <…> Роковая женщина для него: оставила след», - заметил Солнцев.

Он признался, что хотел записать с Пугачевой дуэт, но из-за ее «последних выходок» передумал.