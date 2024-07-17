Пять провоцирующих рак привычек назвали в США
Практически половину случаев рака можно предотвратить.
Для этого нужно всего лишь изменить свой образ жизни, заявили американские ученые в статье для Cancer Journal for Clinicians
По их словам, вакцинация от вируса папилломы человека почти в 100% случаев может предотвратить рак шейки матки. Надежная защита кожи от УФ-лучей в 92,2% случаев предотвращает меланому. Отказ от курения поможет избежать рака легких. Вакцина от гепатита B и лечение гепатита С случаев помогают предотвратить рак печени. Кроме того, избежать развития рака можно путем отказа от употребления переработанного мяса.