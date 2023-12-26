Пугачева прервала молчание после слов Навки о предательстве

Блогера и телеведущую Настю Ивлееву проверят на налоги после откровенной вечеринки в московском клубе Mutabor. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

В прокуратуру с просьбой обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он призвал проверить достоверность полученных доходов от Ивлеевой и их соответствие уплаченным в казну с 1 декабря 2020 года по настоящее время.

Ранее Ивлеева устроила "голую" вечеринку в Москве. Перед гостями она поставила условие явиться в минимальном количестве одежды. Сама же телеведущая предстала перед публикой в полупрозрачном платье с бриллиантовой цепочкой на бедрах. Ее стоимость оценили в 23 миллиона рублей.



