Пугачева прервала молчание после слов Навки о предательстве
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка недавно высказалась о людях, уехавших из России. Она назвала многих из них недостойными за то, что те критикуют свою страну, которая предоставила им возможности для роста и заработка. На вопрос о том, относится ли данное утверждение к певице Алле Пугачевой, спортсменка ответила уклончиво, сообщил сайт 7days.ru.
Спустя некоторое время после этого интервью Алла Пугачева опубликовала в соцсетях фотографию с мужем во время празднования годовщины своей свадьбы.
«Счастье», - написала артистка.
По мнению авторов статьи, таким образом Пугачева ответила на слова Навки.