Пугачева не восстановит статус в случае возвращения в РФ — Михалков

Об этом режиссер Никита Михалков заявил ТАСС.

По его мнению, Пугачева уже не сможет получить прежний статус. Все это связано с ее недавними действиями, напомнил он.

"То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было", - заметил он.

Михалков отметил, что готов продолжить работу с артистами, которые вернулись в Россию при одном условии. Он должен убедиться в том, что они полностью переосмыслили ситуацию. Без уважения к человеку работать крайне сложно, подчеркнул он.



