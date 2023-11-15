15 ноября 2023, 13:26

Пуанты Плисецкой и пиджак Жириновского выставят на торги

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Редкие издания, необычные предметы и культовое фото выставили на торги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Российский аукционный дом (РАД).

Аукцион пройдет 23 ноября. Среди лотов - пиджак политика Владимира Жириновского и пуанты балерины Майи Плисецкой.

В комплекте с пиджаком, по данным РАД, будет идти сопроводительное письмо, подписанное лично Жириновским. Начальная цена на предмет из гардероба знаменитого политика составляет 200 тысяч рублей.

На пуантах известной русской балерины Майи Плисецкой есть ее автограф шариковой ручкой. Балетные туфли выполнены из атласа, хлопка и кожи. На следах обуви есть небольшие потертости. Кроме того, на одном из пуантов есть значок Большого театра. В начале 1950-х годов балерина лично подарила их артисту Большого театра Павлу Матвееву. Начальная цена танцевальной обуви составляет 70 тысяч рублей.

В общей сложности на торги выставили 224 лота. Среди них - уникальные издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, а также автографы, гравюры, живопись и произведения декоративно-прикладного искусства.

14 ноября 2023, 15:09
Петербург признали кулинарной столицей России
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Роспатент присвоил Санкт-Петербургу звание кулинарной столицы России. Об этом сообщил первый зампред Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков.

Руководитель проекта "Петербургская кухня" сообщил, что Роспатент рассматривал их заявку на протяжении года. Однако в конечном итоге город признали кулинарной столицей.

«Роспатент... выдал сертификат на товарный знак о том, что Санкт-Петербург является кулинарной столицей нашей страны», - отметил он, передал "Петербургский дневник".

Петербург, по его мнению, заслуживает это звание. У города есть книга исторических рецептов, которую считают библией повара, пояснил Марков. Кроме того, город входит в список креативных городов ЮНЕСКО.

"Наши шефы продолжают развивать кулинарное искусство", - подчеркнул Марков.

14 ноября 2023, 14:17
Юлия Пересильд появилась на публике с Евгением Цыгановым
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Российская актриса Юлия Пересильд посетила премьеру фильма "Нина" вместе с актером Евгением Цыгановым. Об этом сообщил kp.ru.

Премьера фильма, режиссером которого выступила Оксана Бычкова, прошла в московском кинотеатре "Художественный".

В этот раз Юлия Пересильд пришла на мероприятие без второй половинки -Михаила Тройника. Для появления на публике актриса выбрала строгий черный костюм. Звезда фильма "Вызов" дополнила его туфлями-лодочками и сумкой.

Евгений Цыганов приехал в кинотеатр вместе с женой – актрисой Юлией Снигирь.

На красной дорожке две Юлии с удовольствием фотографировались вместе. Снигирь выбрала строгий образ. Перед камерами она появилась со свободно распущенными волосами, в длинном черном платье с сетчатой вставкой в зоне декольте.

Фильм "Нина" расскажет историю женщины, у которой есть муж, ребенок и любимая работа. Однако ее идиллию нарушит один звонок из прошлого. Сама Пересильд назвала эту картину "тонким, нежным и очень честным кино".

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