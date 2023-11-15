Пуанты Плисецкой и пиджак Жириновского выставят на торги

Аукцион пройдет 23 ноября. Среди лотов - пиджак политика Владимира Жириновского и пуанты балерины Майи Плисецкой.

В комплекте с пиджаком, по данным РАД, будет идти сопроводительное письмо, подписанное лично Жириновским. Начальная цена на предмет из гардероба знаменитого политика составляет 200 тысяч рублей.

На пуантах известной русской балерины Майи Плисецкой есть ее автограф шариковой ручкой. Балетные туфли выполнены из атласа, хлопка и кожи. На следах обуви есть небольшие потертости. Кроме того, на одном из пуантов есть значок Большого театра. В начале 1950-х годов балерина лично подарила их артисту Большого театра Павлу Матвееву. Начальная цена танцевальной обуви составляет 70 тысяч рублей.

В общей сложности на торги выставили 224 лота. Среди них - уникальные издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, а также автографы, гравюры, живопись и произведения декоративно-прикладного искусства.