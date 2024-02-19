Россиянам назвали простые способы избежать диабета

Развитие этого опасного заболевания можно предотвратить, написало РИА "Новости". Для этого нужно правильно питаться.

Однократный скачок сахара в крови может произойти из-за стресса, физнагрузок, приема некоторых лекарственных препаратов. Однако тем людям, которые находятся в зоне риска, следует пересдать тревожный анализ и обратиться к врачу, отметила врач-эндокринолог Московского центра имени Довженко, кандидат медицинских наук Юлиана Белова.

Она указала, что риск преддиабета растет с возрастом, и его еще сильнее повышает наследственность по диабету II типа. Однако этот риск можно существенно снизить с помощью диеты. Врач посоветовала не злоупотреблять сладким и фастфудом, а также снизить количество простых углеводов.















