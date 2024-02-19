19 февраля 2024, 13:43

Россиянам назвали простые способы избежать диабета

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Сахарный диабет возникает не за один день.

Развитие этого опасного заболевания можно предотвратить, написало РИА "Новости". Для этого нужно правильно питаться.

Однократный скачок сахара в крови может произойти из-за стресса, физнагрузок, приема некоторых лекарственных препаратов. Однако тем людям, которые находятся в зоне риска, следует пересдать тревожный анализ и обратиться к врачу, отметила врач-эндокринолог Московского центра имени Довженко, кандидат медицинских наук Юлиана Белова.

Она указала, что риск преддиабета растет с возрастом, и его еще сильнее повышает наследственность по диабету II типа. Однако этот риск можно существенно снизить с помощью диеты. Врач посоветовала не злоупотреблять сладким и фастфудом, а также снизить количество простых углеводов.





16 февраля 2024, 13:34
Газеты решили вернуть в супермаркеты России
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На прилавки розничных магазинов России могут вернуть печатную периодическую прессу. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга.

Ретейлерам посоветовали проработать вопрос продажи такой продукции в супермаркетах. На выполнение задачи выделили месяц. В случае неисполнения этого приказа министерство введет нормативное регулирование. Кроме того, при таком варианте развития событий за периодическими изданиями законодательно закрепят места на полках магазинов.


15 февраля 2024, 14:14
Стало известно, какие продукты для завтраков могут исчезнуть из магазинов
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В случае, если зерновые продукты для завтраков, отруби, а также смеси для мучных изделий включат в федеральную госинформсистему "Зерно", а затем начнут наказывать за неисполнение требований, то эти продукты уберут с полок магазинов. Об этом сообщили "Известия".

Собеседник издания предупредил, что исполнение требований по регулированию приведет к дополнительным затратам в миллиарды рублей. В таких условиях розничным торговцам будет проще вовсе отказаться от них.


14 февраля 2024, 15:00
Врачи назвали самый опасный завтрак для желудка
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Завтрак - один из самых важных приемов пищи. Однако некоторые его виды могут быть крайне опасными для организма.

Сладкие йогурты и творожки, соки и нектары, обезжиренные молочные продукты - не лучшие варианты для приема пищи. Так или иначе все эти продукты связаны с употреблением сахара, указала RG.ru.

Популярные "быстрые каши" также являются не лучшим продуктом для завтрака. Крупы в них мелкие и пропарены, что снижает их питательную ценность.


13 февраля 2024, 13:20
Стало известно, зачем Киркоров приехал в ДНР
РИА "Новости"
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Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров днем 13 февраля приехал в Донецкую Народную Республику, сообщил источник "360".

Во время поездки он приехал в Горловку. Здесь он посетил больницу, где пообщался с ранеными военнослужащими. Киркоров привез им гумпомощь в пакетах с надписью King. Кроме того, он спел перед пациентами и сотрудниками, а также привез подарки. В беседе с главврачом больницы король российской эстрады пообещал помочь заведению с протезами.

Также он выступил с речью и заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья.

Киркоров, наряду с другими звездами отечественного шоу-бизнеса, угодил в скандал после участия в так называемой голой вечеринке. Его и других участников мероприятия, организованного блогером Настей Ивлеевой, подвергли резкой критике за вызывающее поведение.


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