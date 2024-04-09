Попытки Пугачевой вернуть репутацию с помощью Собчак раскритиковали

Группа американских ученых из Медцентра Университета Вандербильта и Массачусетской больницы провели исследование и выяснили, что между болезнями сердца и депрессией есть связь. Она выражается в воспалительных путях.

Ученым удалось идентифицировать 185 генов, которые были в значительной степени связаны как с депрессией, так и с ИБС. Обнаруженные гены исследователи также охарактеризовали как провоспалительные. По словам ученых, их присутствие в геноме при депрессии и ИБС могло провоцировать кардиомиопатию (группа заболеваний миокарда, характеризующихся механической или электрической дисфункцией сердца).



Однако в ходе дополнительного исследования стало ясно, что кардиомиопатия у людей с воспалительными генами встречалась реже, чем у людей с ишемической болезнью сердца и депрессией (по отдельности).

По итогам работы ученые написали статью, которую опубликовали в журнале Nature Mental Health.