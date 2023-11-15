Спортивная кинокартина о фигурном катании станет продолжением вышедших в 2018-м и 2020-м годах фильмов. Помимо старого состава - Ароновой и Петрова - зрители увидят Анну Савранскую и Степана Белозерова.

В третьей части фильма зрители увидят продолжении истории о дочери фигуристки Надежды Лапшиной и хоккеиста Александра Горина. Юная спортсменка, как и ее мама, мечтает принять участие в "Кубке Льда". Однако ее отец против спортивной карьеры дочери. Мужчина всеми силами пытается защитить ее от любых трудностей, а также от дерзкого спортсмена из Москвы.

Создатели третьей части "Льда" поставили перед собой цель передать атмосферу и восстановить волшебный настрой предыдущих фильмов. Премьера картины состоится в День всех влюбленных - 14 февраля 2024 года.



