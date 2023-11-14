14 ноября 2023, 15:09

Петербург признали кулинарной столицей России

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Роспатент присвоил Санкт-Петербургу звание кулинарной столицы России. Об этом сообщил первый зампред Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков.

Руководитель проекта "Петербургская кухня" сообщил, что Роспатент рассматривал их заявку на протяжении года. Однако в конечном итоге город признали кулинарной столицей.

«Роспатент... выдал сертификат на товарный знак о том, что Санкт-Петербург является кулинарной столицей нашей страны», - отметил он, передал "Петербургский дневник".

Петербург, по его мнению, заслуживает это звание. У города есть книга исторических рецептов, которую считают библией повара, пояснил Марков. Кроме того, город входит в список креативных городов ЮНЕСКО.

"Наши шефы продолжают развивать кулинарное искусство", - подчеркнул Марков.

14 ноября 2023, 14:17
Юлия Пересильд появилась на публике с Евгением Цыгановым
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Российская актриса Юлия Пересильд посетила премьеру фильма "Нина" вместе с актером Евгением Цыгановым. Об этом сообщил kp.ru.

Премьера фильма, режиссером которого выступила Оксана Бычкова, прошла в московском кинотеатре "Художественный".

В этот раз Юлия Пересильд пришла на мероприятие без второй половинки -Михаила Тройника. Для появления на публике актриса выбрала строгий черный костюм. Звезда фильма "Вызов" дополнила его туфлями-лодочками и сумкой.

Евгений Цыганов приехал в кинотеатр вместе с женой – актрисой Юлией Снигирь.

На красной дорожке две Юлии с удовольствием фотографировались вместе. Снигирь выбрала строгий образ. Перед камерами она появилась со свободно распущенными волосами, в длинном черном платье с сетчатой вставкой в зоне декольте.

Фильм "Нина" расскажет историю женщины, у которой есть муж, ребенок и любимая работа. Однако ее идиллию нарушит один звонок из прошлого. Сама Пересильд назвала эту картину "тонким, нежным и очень честным кино".

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