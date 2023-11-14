Петербург признали кулинарной столицей России
Роспатент присвоил Санкт-Петербургу звание кулинарной столицы России. Об этом сообщил первый зампред Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков.
Руководитель проекта "Петербургская кухня" сообщил, что Роспатент рассматривал их заявку на протяжении года. Однако в конечном итоге город признали кулинарной столицей.
«Роспатент... выдал сертификат на товарный знак о том, что Санкт-Петербург является кулинарной столицей нашей страны», - отметил он, передал "Петербургский дневник".
Петербург, по его мнению, заслуживает это звание. У города есть книга исторических рецептов, которую считают библией повара, пояснил Марков. Кроме того, город входит в список креативных городов ЮНЕСКО.
"Наши шефы продолжают развивать кулинарное искусство", - подчеркнул Марков.