Петербург принял свыше миллиона туристов в Новый год

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Туристы в период с 30 декабря по 8 января внесли вклад в экономику города в объеме 20,3 млрд рублей. В период новогодних праздников Петербург посетили семьи с детьми, отметил губернатор Александр Беглов.



«Символично, что 2024 год, объявленный Указом президента Годом семьи, начинается в нашем городе с роста именно семейного туризма», – подчеркнул он.

Большая часть туристов прибыли в Петербург из Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска. Зарубежный туризм обеспечили Минск и Ташкент.































