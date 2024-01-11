11 января 2024, 14:15

Петербург принял свыше миллиона туристов в Новый год

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С начала года турпоток Санкт-Петербурга увеличился на 10%. В новогодние каникулы город посетили 1,1 миллиона туристов, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Туристы в период с 30 декабря по 8 января внесли вклад в экономику города в объеме 20,3 млрд рублей. В период новогодних праздников Петербург посетили семьи с детьми, отметил губернатор Александр Беглов.

«Символично, что 2024 год, объявленный Указом президента Годом семьи, начинается в нашем городе с роста именно семейного туризма», – подчеркнул он.

Большая часть туристов прибыли в Петербург из Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска. Зарубежный туризм обеспечили Минск и Ташкент.









11 января 2024, 13:56
Связь Тейлор Свифт с Минобороны опровергли в США
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Популярная американская певица Тейлор Свифт не работает на Минобороны США. Об этом представитель Пентагона сообщил изданию Politico.

Слухи о связи исполнительницы с Минобороны зампредседателя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх назвала теорией заговора.

"Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы", - заявила она.

При этом в своем комментарии она использовала слова из песни Свифт Shake it off.

Затем Сингх прошлась по вопросу финансирования правительства США. В этой теме она тоже сделала отсылку к другой песне Свифт - Out Of The Woods. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона обыграла фамилию певицы в слове swiftly и обратилась к Конгрессу, использовав название еще одной песни Свифт - I Wish You Would, имея в виду скорейшее одобрение законопроекта о финансировании.


27 декабря 2023, 15:37
Кремль отказался обсуждать скандал с «голой» вечеринкой Ивлеевой
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Кремль решил оставить без внимания тему "голой" вечеринки, которую недавно устроила блогер Настя Ивлеева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать эту тему.
Журналисты поинтересовались у Пескова, является ли "отмена" артистов в медиа пространстве после их участия в вечеринке.
«Прошу меня помиловать, давайте останемся единственными людьми, кто это не обсуждает», - ответил Песков.
Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде.

27 декабря 2023, 15:33
Отец Ивлеевой призвал прекратить травлю дочери после "голой" вечеринки
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Травлю российской телеведущей и блогера Насти Ивлеевой необходимо прекратить. К этому в беседе с Daily Storm призвал ее отец.

«Настя умный человек. Если она так поступила - значит, надо было так», - заявил он.

Отец Ивлеевой также призвал прекратить травлю его дочери. Он подчеркнул, что понятия не имеет, как этот скандал может отразиться на ее будущем. Кроме того, он давно не общался с дочкой.

Сегодня утром ФНС начала проверку Ивлеевой на неуплату налогов.

Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде.
На вечеринке присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза и другие. Ивлееву раскритиковали за откровенную тематику мероприятия, после чего она публично извинилась.


26 декабря 2023, 16:03
Лолита сообщила об угрозах концертным площадкам после «голой» вечеринки Ивлеевой
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После "голой" вечеринки блогера Насти Ивлеевой директорам концертных залов, в которых должна была выступать российская певица Лолита, начали поступать угрозы от общественников. Об этом певица рассказала в беседе с РБК. В основном они связаны с потерей работы, если Милявская даст концерт. При этом каких-либо официальных бумаг об этом нет, добавила исполнительница.

«Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», - рассказала певица.

Говоря о вечеринке блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в одном из московских баров, Лолита отметила, что отнеслась к ней с иронией. Для нее стало большим шоком то, что мероприятие не понравилось огромному количеству людей. Исполнительница призвала «людьми оставаться в абсолютно любом случае».














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