27 декабря 2023, 15:37

Кремль отказался обсуждать скандал с «голой» вечеринкой Ивлеевой

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Кремль решил оставить без внимания тему "голой" вечеринки, которую недавно устроила блогер Настя Ивлеева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать эту тему.
Журналисты поинтересовались у Пескова, является ли "отмена" артистов в медиа пространстве после их участия в вечеринке.
«Прошу меня помиловать, давайте останемся единственными людьми, кто это не обсуждает», - ответил Песков.
Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде.

27 декабря 2023, 15:33
Отец Ивлеевой призвал прекратить травлю дочери после "голой" вечеринки
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Травлю российской телеведущей и блогера Насти Ивлеевой необходимо прекратить. К этому в беседе с Daily Storm призвал ее отец.

«Настя умный человек. Если она так поступила - значит, надо было так», - заявил он.

Отец Ивлеевой также призвал прекратить травлю его дочери. Он подчеркнул, что понятия не имеет, как этот скандал может отразиться на ее будущем. Кроме того, он давно не общался с дочкой.

Сегодня утром ФНС начала проверку Ивлеевой на неуплату налогов.

Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде.
На вечеринке присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза и другие. Ивлееву раскритиковали за откровенную тематику мероприятия, после чего она публично извинилась.


26 декабря 2023, 16:03
Лолита сообщила об угрозах концертным площадкам после «голой» вечеринки Ивлеевой
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После "голой" вечеринки блогера Насти Ивлеевой директорам концертных залов, в которых должна была выступать российская певица Лолита, начали поступать угрозы от общественников. Об этом певица рассказала в беседе с РБК. В основном они связаны с потерей работы, если Милявская даст концерт. При этом каких-либо официальных бумаг об этом нет, добавила исполнительница.

«Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», - рассказала певица.

Говоря о вечеринке блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в одном из московских баров, Лолита отметила, что отнеслась к ней с иронией. Для нее стало большим шоком то, что мероприятие не понравилось огромному количеству людей. Исполнительница призвала «людьми оставаться в абсолютно любом случае».














26 декабря 2023, 15:39
Киркоров извинился за посещение "голой" вечеринки Ивлеевой
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Король российской эстрады Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Видео с комментарием он опубликовал на странице в Вконтакте.

Киркоров отметил, что был на мероприятии несколько минут. По его словам, он знал о мероприятии, но понятия не имел о "характере событий".

«Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России должен тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям», - добавил он.

В нынешнее время артист, заметил Киркоров, не должен был так безответственно относиться к помещаемым мероприятиям. В заключение он добавил, что Россия - это единственная страна, где он существует как артист. Ему бы "не хотелось, чтобы эта оплошность повлияла на творчество".






26 декабря 2023, 01:18
Пугачева прервала молчание после слов Навки о предательстве
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка недавно высказалась о людях, уехавших из России. Она назвала многих из них недостойными за то, что те критикуют свою страну, которая предоставила им возможности для роста и заработка. На вопрос о том, относится ли данное утверждение к певице Алле Пугачевой, спортсменка ответила уклончиво, сообщил сайт 7days.ru.
«Алла Борисовна поехала за своим мужем», - сказала Навка.

Спустя некоторое время после этого интервью Алла Пугачева опубликовала в соцсетях фотографию с мужем во время празднования годовщины своей свадьбы.

«Счастье», - написала артистка.

По мнению авторов статьи, таким образом Пугачева ответила на слова Навки.

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