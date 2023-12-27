Кремль отказался обсуждать скандал с «голой» вечеринкой Ивлеевой
Кремль решил оставить без внимания тему "голой" вечеринки, которую недавно устроила блогер Настя Ивлеева.
Журналисты поинтересовались у Пескова, является ли "отмена" артистов в медиа пространстве после их участия в вечеринке.
«Прошу меня помиловать, давайте останемся единственными людьми, кто это не обсуждает», - ответил Песков.
Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде.