К этому в беседе с Daily Storm призвал ее отец.

«Настя умный человек. Если она так поступила - значит, надо было так», - заявил он.

Отец Ивлеевой также призвал прекратить травлю его дочери. Он подчеркнул, что понятия не имеет, как этот скандал может отразиться на ее будущем. Кроме того, он давно не общался с дочкой.

Сегодня утром ФНС начала проверку Ивлеевой на неуплату налогов.

Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде.

На вечеринке присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза и другие. Ивлееву раскритиковали за откровенную тематику мероприятия, после чего она публично извинилась.





