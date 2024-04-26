Невролог раскрыл две причины раннего старения

Об этом невролог Бретт Осборн рассказал в интервью Fox News.

Наиболее распространенной причиной раннего старения является курение. Люди с этой вредной привычкой больше других попадают в больницу. Вся причина в том, что химические вещества в сигаретах влияют не только на зубы и легкие, но и на весь организм.

Также, по словам Осборна, старение ускоряется из-за длительного воздействия ультрафиолета. Он отметил, что прямые солнечные лучи повреждают ДНК кожи, из-за чего увеличивается риск рака, кожа начинает провисать и покрываться морщинами. Главный способ защитить себя, отметил врач, это пользоваться солнцезащитными кремами.





