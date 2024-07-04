04 июля 2024, 13:36

Названы продукты, которые нельзя есть натощак

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Завтрак является важнейшим приемом пищи.

Однако далеко не все продукты подходят для употребления натощак, рассказала "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

Не стоит пить кофе натощак. Данный напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую.

Также лучше отказаться от белого хлеба, сдобы и выпечки. Каши быстрого приготовления, заметила она, тоже нельзя назвать полезным завтраком. Этот продукт подвергается сильной обработке и теряет полезные свойства. Кроме того, такие каши насыщают организм лишь на короткое время.

03 июля 2024, 14:16
Врач рассказала секреты продления молодости
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Люди, которые не хотят стареть, могут продлить молодость. Это вполне реально, рассказала порталу UfacityNews.ru известный врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова.

Врач порекомендовала не употреблять красное мясо, так как оно повышает количество Триметиламиноксида в крови. Повышенное содержание этого вещества провоцирует болезни.

Кроме того, людям, которые стремятся продлить молодость, следует подумать о том, чтобы немного снизить вес и уменьшить уровень холестерина.

Также врач посоветовала обогатить микрофлору кишечника. Старение ускоряется в результате того, что в организме становится меньше хороших кишечных бактерий. Чтобы обогатить кишечное разнообразие, нужно добавить в рацион разные натуральные продукты.

26 июня 2024, 13:45
Всего полгода. Ученые назвали два тревожных сигнала рака
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Ученые проанализировали жалобы пациентов, после которых через несколько месяцев у них выявляют рак толстой кишки, сообщила "Российская газета".

В ходе исследования специалисты оценили данные около 25 млн пациентов моложе 50 лет. До постановки диагноза "рак кишечника" на ранней стадии они отмечали боль в животе, а также кровяные выделения при походе в туалет, нарушение стула. У некоторых, помимо этого, отмечалась потеря аппетита и анемия.


20 июня 2024, 14:21
Россиян предупредили об опасности готовых салатов
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Совершенно любой продукт может быть инфицирован и стать переносчиком кишечной болезни. Об этом в беседе с "Радио 1" заявил врач-инфекционист Мурад Шахмарданов.

"Все подвержены риску. Употребляя салаты, можно заболеть любой кишечной инфекцией, если продукты контаминированы или инфицированы соответствующими возбудителями", - отметил инфекционист.

Для того чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно смотреть на сроки годности и реализации продуктов. А еще - по возмозжности готовить все самим.


18 июня 2024, 14:02
Россиянам объяснили, как противостоять магнитным бурям
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В ближайшее время на Землю обрушится череда магнитных бурь. Метеозависимые люди в это время могут чувствовать недомогание. О том, как с ним справиться, РИА "Новости" рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

Как правило, люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, начинают реагировать как минимум за сутки, а иногда и больше до возникновения изменений в атмосфере.

Метеозависимым следует заранее начинать профилактику - снизить активность, отложить физнагрузки, вовремя ложиться спать, отказаться от кофе и алкоголя.


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