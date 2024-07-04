Названы продукты, которые нельзя есть натощак
Завтрак является важнейшим приемом пищи.
Однако далеко не все продукты подходят для употребления натощак, рассказала "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.
Не стоит пить кофе натощак. Данный напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую.
Также лучше отказаться от белого хлеба, сдобы и выпечки. Каши быстрого приготовления, заметила она, тоже нельзя назвать полезным завтраком. Этот продукт подвергается сильной обработке и теряет полезные свойства. Кроме того, такие каши насыщают организм лишь на короткое время.