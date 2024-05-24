Названа группа людей, больше других подверженная шизофрении

"Шизофрения - это психическое заболевание, при котором у человека нарушается восприятие действительности, поведение плохо поддается сознательному контролю, что негативно влияет на мышление, „расщепляет“ его", - пояснила она.



По ее словам, сегодня шизофренией болен каждый 300-й житель планеты, а это миллионы человек. Больше всего этому недугу подвержены мужчины от 18 до 35 лет и женщины с 25 до 35 лет.

Бердыева добавила, что также ученые выявили корреляцию между повышенной заболеваемостью шизофренией и проживанием в городских условиях.





