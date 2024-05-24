24 мая 2024, 15:38

Названа группа людей, больше других подверженная шизофрении

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Мужчины, а также жители городов находятся в зоне повышенного риска развития шизофрении, сообщила РИАМО врач-психиатр центра ментального здоровья Гулялек Бердыева.

"Шизофрения - это психическое заболевание, при котором у человека нарушается восприятие действительности, поведение плохо поддается сознательному контролю, что негативно влияет на мышление, „расщепляет“ его", - пояснила она.

По ее словам, сегодня шизофренией болен каждый 300-й житель планеты, а это миллионы человек. Больше всего этому недугу подвержены мужчины от 18 до 35 лет и женщины с 25 до 35 лет.

Бердыева добавила, что также ученые выявили корреляцию между повышенной заболеваемостью шизофренией и проживанием в городских условиях.


24 мая 2024, 15:13
Врач назвал необычное влияние ревматоидного артрита на организм
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Ревматоидный артрит негативно влияет на состояние здоровья человека в целом. Он может затронуть даже работу сердца, рассказал в эфире программы "О самом главном" Александр Мясников.

"Это системное заболевание воспалительного характера. Он начинается не из-за того, что стираются суставы, а из-за того, что идет воспаление", - пояснил Мясников.

Этому заболеванию также подвержены любые суставы. Артрит затрагивает сердце, провоцируя перикардит и любые виды аритмий.

"Вовлекается ухо, глаз и даже легкие. Также такой артрит увеличивает риски тромбозов и рака", - рассказал медик.


21 мая 2024, 14:12
Британка поехала в отпуск мечты и подхватила лихорадку денге
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Британская туристка Дебра Морган побывала в отпуске на Бали. Во время отдыха она подхватила опасный вирус. О его последствиях она рассказала Daily Mail.

Морган рассказала, что хорошо провела отпуск и вернулась в Великобританию. Однако после 18-часового перелета она почувствовала недомогание, но списала его на усталость. Проснувшись утром, она почувствовала себя плохо. Морган вспомнила, что не могла согреться, а ее кожа и тело болели.

Обратившись в больницу, Дебра узнала, что подхватила на Бали лихорадку денге.

«Это худшее, через что мне когда-либо приходилось пройти», - описала женщина свое состояние.

Она провела в больнице неделю и принимала антибиотики из-за высокой температуры тела - 39 градусов.

21 мая 2024, 13:47
Врачи предупредили об опасных последствиях быстрого похудения
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Стремительное снижение веса может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом LIFE рассказал доктор Евгений Белоусов.

Потеря веса за короткое время может спровоцировать камни в желчном пузыре, предупредил он. Вся проблема этого недуга заключается в том, что у него отсутствуют долгосрочные симптомы.

"Зачастую ЖКБ является следствием голодания или строгих ограничительных диет", - уточнил доктор.

В группе риска - люди с наследственной предрасположенностью к этой проблеме. Кроме того, с ЖКБ часто сталкиваются женщины на фоне гормонального дисбаланса и те пациенты, которым удалили желчный пузырь.


20 мая 2024, 15:09
Кейт Миддлтон столкнулась с побочными эффектами химиотерапии
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон страдает от поражения кожи и костного мозга. Всему виной - химиотерапия, сообщило издание RadarOnline.

Сейчас принцесса и ее семья, трое детей и супруг принц Уильям, находятся в полной изоляции в Кенсингтонском дворце. Информация о ее лечении держится в тайне. Однако известно, что курс химиотерапии истощил Миддлтон.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца», - поделился с изданием источник.

Курс химиотерапии принцесса начала 22 марта. Позднее стало известно, что операцию на брюшной полости принцессы поручили медикам из римской клиники Gemelli.

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