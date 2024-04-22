22 апреля 2024, 14:17

Назван лучший маринад для шашлыка

Freepik
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Для того чтобы сделать маринад для мяса не только вкусным, но и полезным для здоровья, следует использовать натуральные продукты.

Среди них - лук, кислые фрукты, ягоды и томатный соус, заявила изданию NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

Врач объяснила, что любая кислота помогает желудочному соку переваривать мясо. В особенности это касается свинины и говядины.

Диетолог посоветовала активно использовать луковый маринад. Она отметила, что на Кавказе очень любят мариновать мясо в луке, так как это очень полезно.


17 апреля 2024, 16:42
Супермодель Ирина Шейк показала откровенное фото из ванной
РИА «Новости»
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Российская супермодель Ирина Шейк обнародовала фото в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в социальной сети Instagram*.

Манекенщица поделилась с подписчиками снимком из ванной. На кадре она позирует перед камерой, прикрывая грудь одним полотенцем. Знаменитость сделала макияж в стиле smoky eyes. В качестве украшений она выбрала массивные сияющие серьги и колье.

Модель уже появлялась на публике в откровенных образах. Например, в марте Шейк посетила вечеринку Vanity Fair в смелом тотал-блэк. На ковровой дорожке 38-летняя манекенщица позировала в платье с ультракороткой пышной юбкой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

16 апреля 2024, 15:55
Вышел первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города»
unsplash
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Первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города» появился в Сети. Ролик представила компания Central Partnership в своем YouTube-канале.

Премьера киноленты состоится 1 января 2025 года во всех кинотеатрах страны. Экранизация расскажет о девочке Элли и ее псе Тотошке, которые попадут в волшебную страну Жевунов. Чтобы выбраться оттуда, герои отправятся на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Главные роли в фильме исполнят Юрий Колокольников, Екатерина Червова, Евгений Чумак и Светлана Ходченкова. Режиссером киноленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» и «Ольга». Ответственные за сценарий - Роман Непомнящий и Тимофей Декин. Это будет первая часть из запланированной трилогии.

16 апреля 2024, 15:52
Витамины и питание предложили включить в послеродовую программу в России
unsplash
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В России стоит разработать послеродовую программу реабилитации. Такими мнением в беседе с Lenta.ru поделилась член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева.

Депутат предложила включить в программу питание и витамины. По ее словам, сбалансированная пища - самое главное после родов, но не все мамы могут себе это позволить.

«Если мы будем давать что-то по ОМС, то надо написать какой витаминный набор, питание», - подчеркнула Утяшева.

Если у женщины анемия, ей необходимо предоставить препараты и железо бесплатно. Также можно выдавать питательные смеси, которые выпускает российская промышленность.

12 апреля 2024, 16:56
Наиболее вредные сладости перечислили россиянам
Photo by form PxHere
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Сладкие вафли считаются одним из наиболее вредных вариантов десертов, заявила преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева в беседе с "Газетой.Ru".

По ее словам, сладкие вафли содержат в себе больше количество крайне вредных ингредиентов. Альтернативой этому лакомству она назвала мюсли в батончиках. Однако не все из них одинаково полезны, предупредила биотехнолог. Она посоветовала отдавать предпочтение продукции, изготовленной из злаков, сухофруктов, ягод и фруктов.

Кроме того, эксперт посоветовала с осторожностью покупать мед в супермаркетах, так как часто производители продают не натуральный продукт, а крахмальную карамельную патоку.


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