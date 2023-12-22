Настя Ивлеева устроила "голую" вечеринку в Москве
В одном из московских баров светская львица и блогер Настя Ивлеева устроила откровенную вечеринку. Ее гости должны были явиться на мероприятие в минимальном количестве одежды.
Хозяйка мероприятия веселилась с гостями в откровенном полупрозрачном платье черного цвета. Бедра она украсила бриллиантовой цепью-колье и подвеской с изумрудом.
Мероприятие посетили музыканты Филипп Киркоров и Лолита, журналистка Ксения Собчак. Рэпер Николай Васильев и вовсе прибыл на мероприятие в одних кроссовках.
Кроме того, среди гостей заметили Диму Билана, Джигана, Алену Водонаеву, Глюкозу и других.
После волны критики в адрес мероприятия Ивлеева вышла на связь с поклонниками. Она заявила, что не увидела ничего страшного в вечеринке. По ее словам, гости пришли в красивых полуобнаженных нарядах.