Наиболее вредные сладости перечислили россиянам

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По ее словам, сладкие вафли содержат в себе больше количество крайне вредных ингредиентов. Альтернативой этому лакомству она назвала мюсли в батончиках. Однако не все из них одинаково полезны, предупредила биотехнолог. Она посоветовала отдавать предпочтение продукции, изготовленной из злаков, сухофруктов, ягод и фруктов.

Кроме того, эксперт посоветовала с осторожностью покупать мед в супермаркетах, так как часто производители продают не натуральный продукт, а крахмальную карамельную патоку.





