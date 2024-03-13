Милявская призналась, от какой песни испытывает тошноту

Композиция утомила ее, призналась она passion.ru.

Этот хит стал единственной композицией, от которой ее уже тошнит.

"Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от "Титаника" тошнит, реально", - отметила Лолита.



В конце 2023 года Лолита перепела песню "На Титанике" вместе с рэпершей Инстасамкой.



