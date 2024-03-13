Милявская призналась, от какой песни испытывает тошноту
Популярная российская певица Лолита Милявская испытывает негативные эмоции в отношении песни "На Титанике".
Композиция утомила ее, призналась она passion.ru.
Этот хит стал единственной композицией, от которой ее уже тошнит.
"Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от "Титаника" тошнит, реально", - отметила Лолита.
В конце 2023 года Лолита перепела песню "На Титанике" вместе с рэпершей Инстасамкой.