Михалков отказался обсуждать поездки Пугачевой в Россию

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Журналисты поинтересовались его мнением касаемо путешествий Пугачевы.

"Она мне не интересна. Я не вагоновожатый!", - заявил режиссер.

Он признался, что уже давно не следит за жизнью Пугачевой. Михалков также пожелал российской исполнительнице крепкого здоровья.

Алла Пугачева с семьей покинула Россию и переехала в Израиль. Однако после начала палестино-израильского конфликта супруги вместе с детьми отправились на Кипр.

В начала ноября примадонна российской эстрады на короткое время вернулась домой. Фанаты ее поездки встретили неоднозначно.