Михалков отказался обсуждать поездки Пугачевой в Россию
Беседа режиссера с представителями СМИ состоялась на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Журналисты поинтересовались его мнением касаемо путешествий Пугачевы.
"Она мне не интересна. Я не вагоновожатый!", - заявил режиссер.
Он признался, что уже давно не следит за жизнью Пугачевой. Михалков также пожелал российской исполнительнице крепкого здоровья.
Алла Пугачева с семьей покинула Россию и переехала в Израиль. Однако после начала палестино-израильского конфликта супруги вместе с детьми отправились на Кипр.
В начала ноября примадонна российской эстрады на короткое время вернулась домой. Фанаты ее поездки встретили неоднозначно.