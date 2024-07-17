Медик перечислил предвестники инфаркта

Как правило, на нее указывают несколько факторов, рассказал "Аргументам и Фактам" эндоваскулярный хирург, член Российского общества специалистов по эндоваскулярным методам диагностики и лечения кандидат медицинских наук Ашот Григорьян.

В числе самых распространенных проявлений заболевания - давящая боль за грудиной, между лопатками, а также чувство жжения или жара в этой области.

Еще один признак, который может свидетельствовать об ишемии - это одышка, которая возникает при малейшей физнагрузке. Кроме того, на эту проблему может указывать и боль в эпигастральной области. Ее нередко принимают за проявление гастрита или отравление.



