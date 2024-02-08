Работа в этом проекте была большой ошибкой, заявила она в эфире шоу "Откройте, Давид!" на YouTube.

Долгое время после сериала режиссеры видели в ней дерзкую Киру из мелодрамы. Именно поэтому Ломоносову не звали на пробы.

"Меня не воспринимали как серьезную актрису, потому что сериал - попса. Лучше было бы, если бы вообще не снималась", - отметила Ломоносова.







