Ломоносова посчитала ошибкой работу в сериале "Не родись красивой"
Актриса театра и кино Ольга Ломоносова пытается избавиться от образа героини Киры из сериала "Не родись красивой".
Работа в этом проекте была большой ошибкой, заявила она в эфире шоу "Откройте, Давид!" на YouTube.
Долгое время после сериала режиссеры видели в ней дерзкую Киру из мелодрамы. Именно поэтому Ломоносову не звали на пробы.
"Меня не воспринимали как серьезную актрису, потому что сериал - попса. Лучше было бы, если бы вообще не снималась", - отметила Ломоносова.