08 февраля 2024, 14:30

Ломоносова посчитала ошибкой работу в сериале "Не родись красивой"

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Актриса театра и кино Ольга Ломоносова пытается избавиться от образа героини Киры из сериала "Не родись красивой".

Работа в этом проекте была большой ошибкой, заявила она в эфире шоу "Откройте, Давид!" на YouTube.

Долгое время после сериала режиссеры видели в ней дерзкую Киру из мелодрамы. Именно поэтому Ломоносову не звали на пробы.

"Меня не воспринимали как серьезную актрису, потому что сериал - попса. Лучше было бы, если бы вообще не снималась", - отметила Ломоносова.



08 февраля 2024, 13:55
Врачи назвали продукты, которые помогут в борьбе с жиром
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Включение в рацион определенных продуктов может помочь в борьбе с висцеральным жиром, который накапливается в брюшной полости. Об этом диетологи сообщили "Российской газете".

Регулярное употребление порции квашеной корейской капусты под названием кимчи может снизить риск ожирения на 11%. Диетологи объяснили, что это низкокалорийный продукт, богатый пищевыми волокнами и молочнокислыми бактериями, а также витаминами и полифенолами.

Кроме того, в рацион следует включить белое мясо, рыбу, красное мясо, фасоль и яйца. Снизить количество жира также может помочь средиземноморская диета.


07 февраля 2024, 14:39
Стало известно, как молочные продукты влияют на организм человека
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Чрезмерное употребление молочных продуктов может спровоцировать патологические реакции в организме, предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

"Мир изменился, изменилась почва, на которой растет то, что едят коровы. Их питание стало не совсем естественным. Поэтому и молочные продукты стали несколько иными по составу", - объяснила она в беседе со Sputnik.

Молочные продукты способны провоцировать различные патологии. Одними из самых распространенных реакций на них могут быть кожные заболевания, простуды, аутоиммунные заболевания щитовидной железы, органов и суставов.

При появлении недомоганий, связанных со сбоями защитных функций организма, стоит пройти тест на скрытую непереносимость лактозы, посоветовала врач.

07 февраля 2024, 14:18
IKEA продлила право на товарный знак в России
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Основанная в Швеции нидерландская компания-производитель мебели и товаров для дома IKEA продлила права на товарный знак в РФ. Информацию об этом сообщил Mash.

Заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент еще 1 августа 2023 года. Одобрили ее 2 февраля 2024-го сроком до 2033 года.

Источники Mash сообщили, что в пакет "Икеа" вошли желто-синий логотип, перечень услуг компании и право на официальную продажу своих товаров в РФ.

Канал связал это с тем, что компания рассматривает возможность вернуться в Россию.

06 февраля 2024, 14:24
Ученые нашли механизм, защищающий мозг от старения
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Группа ученых из Университета Индианы обнаружила молекулярный механизм, при помощи которого можно защитить мозг от старения. Он играет ключевую роль в развитии многих нейродегенеративных заболеваний от болезни Альцгеймера до бокового амиотрофического склероза. Благодаря этому открытию появляется надежда на создание универсального препарата для профилактики и лечения возрастных заболеваний головного мозга.

Ученые идентифицировали фермент под названием NMNAT2. Он может обеспечить коммуникацию нейронов независимо от митохондрий.


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