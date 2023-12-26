Лолита сообщила об угрозах концертным площадкам после «голой» вечеринки Ивлеевой

Об этом певица рассказала в беседе с РБК. В основном они связаны с потерей работы, если Милявская даст концерт. При этом каких-либо официальных бумаг об этом нет, добавила исполнительница.

«Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», - рассказала певица.

Говоря о вечеринке блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в одном из московских баров, Лолита отметила, что отнеслась к ней с иронией. Для нее стало большим шоком то, что мероприятие не понравилось огромному количеству людей. Исполнительница призвала «людьми оставаться в абсолютно любом случае».























































