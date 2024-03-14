Жрать не на что. Лолита пожаловалась на маленькую пенсию

Ее размер артистка назвала на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ.

Артистка призналась, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей. Такая выплата, по ее словам, является "копеечной" с учетом всех налогов.

"Ну как бы... В прошлом году, по-моему, 10 млн, не меньше, заплатила налогов. Ну на 23 тысячи я могу заплатить квартплату, жрать бы мне не на что было", - сказала певица.



Кроме того, Милявская призналась, что ее коллектив работает без зарплаты уже на протяжении двух месяцев. Такие трудности объясняются тем, что после отмены концертов прекратились все выплаты. Однако никто из ее коллектива за это время не уволился.