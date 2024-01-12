Кот Франц пригласил в Смольный уволенного из магазина "коллегу" Сергея
Кот Франц, который работает в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, пригласил на работу "коллегу" Сергея, недавно "уволенного" из магазина под Калининградом.
"Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают", - сообщили в Telegram-канале Франца.
Начиная с весны 2023 года, Франц работает помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды. Его начальник - кот Моисей - перешел на удаленку. Сейчас он живет у сотрудницы комитета.
Жители Зеленоградска массово начали собирать подписи в защиту кота Сергея. Четырехлапый на протяжении трех лет "работал" в магазине. Сотрудники организовали усатому спальное и рабочее место, а также именную табличку. Из-за жалобы в Роспотребнадзор его пришлось "уволить".