"Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают", - сообщили в Telegram-канале Франца.

Начиная с весны 2023 года, Франц работает помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды. Его начальник - кот Моисей - перешел на удаленку. Сейчас он живет у сотрудницы комитета.

Жители Зеленоградска массово начали собирать подписи в защиту кота Сергея. Четырехлапый на протяжении трех лет "работал" в магазине. Сотрудники организовали усатому спальное и рабочее место, а также именную табличку. Из-за жалобы в Роспотребнадзор его пришлось "уволить".



