12 января 2024, 16:43

Кот Франц пригласил в Смольный уволенного из магазина "коллегу" Сергея

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Кот Франц, который работает в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, пригласил на работу "коллегу" Сергея, недавно "уволенного" из магазина под Калининградом.

"Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают", - сообщили в Telegram-канале Франца.

Начиная с весны 2023 года, Франц работает помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды. Его начальник - кот Моисей - перешел на удаленку. Сейчас он живет у сотрудницы комитета.

Жители Зеленоградска массово начали собирать подписи в защиту кота Сергея. Четырехлапый на протяжении трех лет "работал" в магазине. Сотрудники организовали усатому спальное и рабочее место, а также именную табличку. Из-за жалобы в Роспотребнадзор его пришлось "уволить".


12 января 2024, 14:55
Стал известно, с кем сразится Милохин в дебютном боксерском бою
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В первом боксерском поединке блогер Даня Милохин сразится с Аджамалом Ханом. Об этом пресс-служба ALPHA FIGHT SERIES сообщила в Instagram*.

Сам турнир пройдет в Дубае 16 февраля. Соперником 22-летнего Милохина будет другой блогер - Аджмал Хан из Индии. Спортсмен уже участвовал в боях. К примеру, осенью 2021 года он уступил нокаутом коллеге по цеху Рашеду Бельхасе.

В прошлом году Милохин заявил о желании выступать в ММА. Он признался, что хочет сразиться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он, по словам блогера, аплодировал ему стоя. Усман Нурмагомедов, в свою очередь, предположил, что таким образом Милохин пытался привлечь внимание к своей персоне.

Осенью 2022 года Даня Милохин уехал из России. Он вернулся домой спустя год. Сразу после этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила призвать блогера в армию. Сразу после этого Милохин уехал в ОАЭ.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена

11 января 2024, 14:15
Петербург принял свыше миллиона туристов в Новый год
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С начала года турпоток Санкт-Петербурга увеличился на 10%. В новогодние каникулы город посетили 1,1 миллиона туристов, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Туристы в период с 30 декабря по 8 января внесли вклад в экономику города в объеме 20,3 млрд рублей. В период новогодних праздников Петербург посетили семьи с детьми, отметил губернатор Александр Беглов.

«Символично, что 2024 год, объявленный Указом президента Годом семьи, начинается в нашем городе с роста именно семейного туризма», – подчеркнул он.

Большая часть туристов прибыли в Петербург из Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска. Зарубежный туризм обеспечили Минск и Ташкент.









11 января 2024, 13:56
Связь Тейлор Свифт с Минобороны опровергли в США
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Популярная американская певица Тейлор Свифт не работает на Минобороны США. Об этом представитель Пентагона сообщил изданию Politico.

Слухи о связи исполнительницы с Минобороны зампредседателя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх назвала теорией заговора.

"Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы", - заявила она.

При этом в своем комментарии она использовала слова из песни Свифт Shake it off.

Затем Сингх прошлась по вопросу финансирования правительства США. В этой теме она тоже сделала отсылку к другой песне Свифт - Out Of The Woods. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона обыграла фамилию певицы в слове swiftly и обратилась к Конгрессу, использовав название еще одной песни Свифт - I Wish You Would, имея в виду скорейшее одобрение законопроекта о финансировании.


27 декабря 2023, 15:37
Кремль отказался обсуждать скандал с «голой» вечеринкой Ивлеевой
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Кремль решил оставить без внимания тему "голой" вечеринки, которую недавно устроила блогер Настя Ивлеева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать эту тему.
Журналисты поинтересовались у Пескова, является ли "отмена" артистов в медиа пространстве после их участия в вечеринке.
«Прошу меня помиловать, давайте останемся единственными людьми, кто это не обсуждает», - ответил Песков.
Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде.

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