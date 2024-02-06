06 февраля 2024, 13:40

Король Великобритании начал лечение от раковой опухоли

РИА «Новости»
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У короля Великобритании Карла III обнаружили рак простаты.

Монарх уже начал лечение, сообщили в Букингемском дворце.

Заболевание обнаружили у него во время операции на простате, которую провели на прошлой неделе. В связи с этим Карл III временно отложит служебные обязанности. При этом король продолжит заниматься государственными делами.

"Сегодня Его Величество приступил к плановому лечению, на время которого врачи рекомендовали ему отложить исполнение публичных обязанностей", - указали в канцелярии 75-летнего монарха.

В Букингемском дворце также уточнили, что Карл III решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции.

05 февраля 2024, 16:40
Стало известно, на сколько Киркоров снизил гонорары после
РИА «Новости»
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Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров вынужден был снизить стоимость своего гонорара. Об этом сообщил Mash.

По данным издания, Киркоров снизил цену на свои гонорары почти на 4,5 миллиона рублей. Это произошло из-за падения спроса на его выступления. Теперь король эстрады в первую очередь будет выступать на частных корпоративах. Источники издания отметили, что Киркоров также сократил обычно заоблачный райдер. Теперь в нем только зеркала в пол, фруктовая корзинка, кола, мясная/сырная/хлебная нарезка, квашеная капуста и йогурт.

В качестве бонуса, отметил Mash, Киркоров соглашается добавить к выступлению небольшую подтанцовку.

31 января 2024, 14:06
Американка выиграла миллион долларов в лотерею
Photo by form PxHere
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Жительница США выиграла в лотерее миллион долларов. Информацию об этом сообщил WJTV.

Еще в конце 2023 года «Лотерея Миссисипи» анонсировала особый розыгрыш Jackson game. Его главный приз составлял миллион долларов.

В начале этой недели американка зашла в киоск с лотерейными билетами в городе Тупело. Она собиралась купить несколько билетов Cash Pop, которые брала регулярно. Однако женщина в очереди перед ней приобрела Jackson game. Жительница США решила рискнуть и купила такие же.

Уже дома она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла миллион долларов.


31 января 2024, 13:44
Компания Маска впервые вживила в мозг человека имплант
PxHere
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Первому в истории человеку вживили в головной мозг имплант Neuralink. Процедура прошла успешно, сообщил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.

"Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается", - написал бизнесмен.

Первые данные, по его словам, уже показывают хорошие результаты. Новое устройство должно дать возможность человеку управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. В первую очередь Neuralink создавали для людей с ограниченными возможностями.

Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты помогут устранить последствия травм головного и спинного мозга. Таким образом у парализованных людей появится шанс снова двигаться.


30 января 2024, 14:12
Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
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Французского актера Алена Делона ограничили в дееспособности. Решение в отношении 88-летнего артиста принял суд, сообщил телеканал BFMTV.

Актеру оставили возможность совершать самостоятельные действия с оговоркой. По решению суда Делон не сможет совершать сделки по продаже недвижимости. Ответственность за это возложили на специально назначенного судом представителя. Он должен будет помогать актеру с медобслуживанием и вызовом врачей.

Адвокат дочери Делона Франк Бертон назвал вынесенный вердикт очень радостным. Близкие актера сделали его состояние здоровья предметом для разбирательств.


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