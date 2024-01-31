Компания Маска впервые вживила в мозг человека имплант
Первому в истории человеку вживили в головной мозг имплант Neuralink. Процедура прошла успешно, сообщил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.
"Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается", - написал бизнесмен.
Первые данные, по его словам, уже показывают хорошие результаты. Новое устройство должно дать возможность человеку управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли. В первую очередь Neuralink создавали для людей с ограниченными возможностями.
Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты помогут устранить последствия травм головного и спинного мозга. Таким образом у парализованных людей появится шанс снова двигаться.