Комнаты отдыха на вокзалах превратят в мини-отели

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Обновляем на наших вокзалах комнаты длительного отдыха", - указали в сообщении.



Сейчас работы по модернизации мест для длительного отдыха ведут на вокзалах в Бологом, Мысовой, Сковородино и Костроме. Кроме того, у компании в планах - обновить комнаты в Нягани на вокзале, который ввели в эксплуатацию в прошлом году.

Комнаты длительного отдыха отвечают всем требованиям комфорта и безопасности. Пространство каждой разбито на функциональные зоны по принципу мини-отеля.