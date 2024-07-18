18 июля 2024, 16:21

Комнаты отдыха на вокзалах превратят в мини-отели

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РЖД делают на вокзалах России из комнат отдыха комфортные номера в стиле мини-отеля.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Обновляем на наших вокзалах комнаты длительного отдыха", - указали в сообщении.

Сейчас работы по модернизации мест для длительного отдыха ведут на вокзалах в Бологом, Мысовой, Сковородино и Костроме. Кроме того, у компании в планах - обновить комнаты в Нягани на вокзале, который ввели в эксплуатацию в прошлом году.

Комнаты длительного отдыха отвечают всем требованиям комфорта и безопасности. Пространство каждой разбито на функциональные зоны по принципу мини-отеля.

17 июля 2024, 16:47
Пять провоцирующих рак привычек назвали в США
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Практически половину случаев рака можно предотвратить. Для этого нужно всего лишь изменить свой образ жизни, заявили американские ученые в статье для Cancer Journal for Clinicians

По их словам, вакцинация от вируса папилломы человека почти в 100% случаев может предотвратить рак шейки матки. Надежная защита кожи от УФ-лучей в 92,2% случаев предотвращает меланому. Отказ от курения поможет избежать рака легких. Вакцина от гепатита B и лечение гепатита С случаев помогают предотвратить рак печени. Кроме того, избежать развития рака можно путем отказа от употребления переработанного мяса.


17 июля 2024, 16:33
Медик перечислил предвестники инфаркта
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Заподозрить у себя ишемическую болезнь сердца (ИШБ) не так сложно. Как правило, на нее указывают несколько факторов, рассказал "Аргументам и Фактам" эндоваскулярный хирург, член Российского общества специалистов по эндоваскулярным методам диагностики и лечения кандидат медицинских наук Ашот Григорьян.

В числе самых распространенных проявлений заболевания - давящая боль за грудиной, между лопатками, а также чувство жжения или жара в этой области.

Еще один признак, который может свидетельствовать об ишемии - это одышка, которая возникает при малейшей физнагрузке. Кроме того, на эту проблему может указывать и боль в эпигастральной области. Ее нередко принимают за проявление гастрита или отравление.


16 июля 2024, 16:39
Врач рассказала о пагубном влиянии молока на кофе
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Молоко снижает количество антиоксидантов в кофе. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

Она рассказала, что еще в 2023 году группа ученых из Копенгагенского университета выяснила, что при добавлении молока в кофе полифенолы связываются с молекулами белка.

"Это значит, что молоко снижает содержание антиоксидантов в напитке", - рассказала врач.

Кроме того, она напомнила, что такой напиток может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы.


16 июля 2024, 16:09
Чрезмерное потоотделение может указывать на опасное заболевание
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Потоотделение является естественным физиологическим процессом. Он помогает регулировать температуру тела, выводить из организма продукты веществ. Однако усиленное потоотделение может быть предвестником серьезных проблем, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Сабина Дельманова.

Речь идет о так называемом вторичном гипергидрозе. Как правило, он развивается на фоне серьезных патологий - ожирение, подагра, артрит, диабет, рак, проблемы с сердцем.

Если человека внезапно начало беспокоить чрезмерное потоотделение, которого раньше не было, появилось чувство давления в груди, тошнота, рвота, человек без причины худеет - нужно обратиться к врачам и пройти обследование, посоветовала медик.


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