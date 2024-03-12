Киркоров появился на публике в камуфляже за полмиллиона

Его стоимость оценили в 500 тысяч рублей, сообщил "Пятый канал".

На сцене же артист предстал в классическом строгом костюме от Louis Vuitton. Из прошлого внешний образ музыкант сохранил лишь короткую стрижку, а к имиджу в костюме, «подражающем военной форме», добавил атрибут фотокамеры.

Свой образ артист назвал приемлемым, что подтверждают его активное общение и позирование перед фотокамерами. Киркоров признался, что очень сильно изменился после скандальной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой.



