Видео с комментарием он опубликовал на странице в Вконтакте.

Киркоров отметил, что был на мероприятии несколько минут. По его словам, он знал о мероприятии, но понятия не имел о "характере событий".

«Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России должен тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям», - добавил он.

В нынешнее время артист, заметил Киркоров, не должен был так безответственно относиться к помещаемым мероприятиям. В заключение он добавил, что Россия - это единственная страна, где он существует как артист. Ему бы "не хотелось, чтобы эта оплошность повлияла на творчество".



















