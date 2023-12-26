26 декабря 2023, 15:39

Киркоров извинился за посещение "голой" вечеринки Ивлеевой

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Король российской эстрады Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Видео с комментарием он опубликовал на странице в Вконтакте.

Киркоров отметил, что был на мероприятии несколько минут. По его словам, он знал о мероприятии, но понятия не имел о "характере событий".

«Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России должен тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям», - добавил он.

В нынешнее время артист, заметил Киркоров, не должен был так безответственно относиться к помещаемым мероприятиям. В заключение он добавил, что Россия - это единственная страна, где он существует как артист. Ему бы "не хотелось, чтобы эта оплошность повлияла на творчество".






26 декабря 2023, 01:18
Пугачева прервала молчание после слов Навки о предательстве
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка недавно высказалась о людях, уехавших из России. Она назвала многих из них недостойными за то, что те критикуют свою страну, которая предоставила им возможности для роста и заработка. На вопрос о том, относится ли данное утверждение к певице Алле Пугачевой, спортсменка ответила уклончиво, сообщил сайт 7days.ru.
«Алла Борисовна поехала за своим мужем», - сказала Навка.

Спустя некоторое время после этого интервью Алла Пугачева опубликовала в соцсетях фотографию с мужем во время празднования годовщины своей свадьбы.

«Счастье», - написала артистка.

По мнению авторов статьи, таким образом Пугачева ответила на слова Навки.
22 декабря 2023, 14:23
Ивлееву проверят на налоги из-за трусов с украшениями на 23 миллиона
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Блогера и телеведущую Настю Ивлееву проверят на налоги после откровенной вечеринки в московском клубе Mutabor. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

В прокуратуру с просьбой обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он призвал проверить достоверность полученных доходов от Ивлеевой и их соответствие уплаченным в казну с 1 декабря 2020 года по настоящее время.

Ранее Ивлеева устроила "голую" вечеринку в Москве. Перед гостями она поставила условие явиться в минимальном количестве одежды. Сама же телеведущая предстала перед публикой в полупрозрачном платье с бриллиантовой цепочкой на бедрах. Ее стоимость оценили в 23 миллиона рублей.


22 декабря 2023, 14:01
Настя Ивлеева устроила "голую" вечеринку в Москве
https://www.freepik.com/
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В одном из московских баров светская львица и блогер Настя Ивлеева устроила откровенную вечеринку. Ее гости должны были явиться на мероприятие в минимальном количестве одежды.

Хозяйка мероприятия веселилась с гостями в откровенном полупрозрачном платье черного цвета. Бедра она украсила бриллиантовой цепью-колье и подвеской с изумрудом.

Мероприятие посетили музыканты Филипп Киркоров и Лолита, журналистка Ксения Собчак. Рэпер Николай Васильев и вовсе прибыл на мероприятие в одних кроссовках.

Кроме того, среди гостей заметили Диму Билана, Джигана, Алену Водонаеву, Глюкозу и других.

После волны критики в адрес мероприятия Ивлеева вышла на связь с поклонниками. Она заявила, что не увидела ничего страшного в вечеринке. По ее словам, гости пришли в красивых полуобнаженных нарядах.

03 декабря 2023, 03:17
Сын Киркорова проговорился журналистам о скором пополнении в семье
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров появился в кинотеатре «Октябрь» на премьере новогодней киноэпопеи “Елки-10”, в которой тоже принял участие. На мероприятие артист пришел вместе с детьми Мартином и Аллой-Викторией, которая 26 ноября отметила свое 12-летие. Журналисты сайта kp.ru расспросили брата именинницы о его подарке.
Мартин заявил, что подарил сестре компьютерную игру, о которой она давно мечтала. У самого мальчика день рождения 29 июня, Алла-Виктория старше брата на семь месяцев. Когда у сына артиста спросили, о чем мечтает он, то мальчик заявил о пополнении в семье в виде нового питомца.

«Хочу карликового лабрадора. Думаю, что черного. Большого лабрадора мне не разрешили завести, но мы с папой договорились на карликового. Так что скоро у нас в доме будет четвертая собака», – сказал он.

Певица Ани Лорак тоже не оставила дочь Киркорова без подарка. Она подарила Алле-Виктории бриллиантовый браслет стоимостью более миллиона рублей.

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