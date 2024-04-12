Кенсингтонский дворец нарушил традицию из-за Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец нарушил многолетнюю традицию.
Все - по причине больной раком Кейт Миддлтон, сообщил таблоид Daily Mail.
Дело в том, что после признания Кейт Миддлтон о болезни люди со всего мира начали писать ей письма с поддержкой и пожеланиями здоровья. Пресс-служба дворца отправила в ответ на них открытки.
"Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской. Ваш заботливый жест очень ценен", - указали в сообщении.
Слов благодарности написали на белой карточке под фирменным логотипом Кенсингтонского дворца черным лаконичным шрифтом.