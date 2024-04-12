12 апреля 2024, 16:32

Кенсингтонский дворец нарушил традицию из-за Кейт Миддлтон

Pool/Keystone Press Agency
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Кенсингтонский дворец нарушил многолетнюю традицию.

Все - по причине больной раком Кейт Миддлтон, сообщил таблоид Daily Mail.

Дело в том, что после признания Кейт Миддлтон о болезни люди со всего мира начали писать ей письма с поддержкой и пожеланиями здоровья. Пресс-служба дворца отправила в ответ на них открытки.

"Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской. Ваш заботливый жест очень ценен", - указали в сообщении.

Слов благодарности написали на белой карточке под фирменным логотипом Кенсингтонского дворца черным лаконичным шрифтом.

09 апреля 2024, 16:55
Ученые нашли связь учащенного сердцебиения и проблем с щитовидкой
freepik
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Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, способны увеличивать частоту сердечных сокращений. Это провоцирует высокий пульс, заявила "Известиям" доцент кафедры терапии медицинского факультета Наталья Кобелевская.

Кроме того, нарушение сердечного ритма может говорить о заболеваниях сердца. По ее словам, в некоторых случаях тахикардия является следствием приема лекарственных препаратов.

Учащенный пульс, в свою очередь, может способствовать развитию артериальной гипертензии, предупредила медик.


09 апреля 2024, 16:26
Попытки Пугачевой вернуть репутацию с помощью Собчак раскритиковали
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Фильм, который журналистка Ксения Собчак снимает о популярной певице Алле Пугачевой, не поможет ей вернуть свою репутацию. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, сообщил NEWS.ru.

По мнению парламентария, величие уехавшей из России Аллы Пугачевой сильно преувеличено.

"Вряд ли возможно вернуть былое "величие". Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева дает поводы усомниться и в том, что есть", - пояснил Шолохов.

По предварительным данным, фильм о жизни и творчестве Аллы Пугачевой планируют выпустить к ее 75-летию.

09 апреля 2024, 16:20
Ученые нашли связь между болезнями сердца и депрессией
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Группа американских ученых из Медцентра Университета Вандербильта и Массачусетской больницы провели исследование и выяснили, что между болезнями сердца и депрессией есть связь. Она выражается в воспалительных путях.

Ученым удалось идентифицировать 185 генов, которые были в значительной степени связаны как с депрессией, так и с ИБС. Обнаруженные гены исследователи также охарактеризовали как провоспалительные. По словам ученых, их присутствие в геноме при депрессии и ИБС могло провоцировать кардиомиопатию (группа заболеваний миокарда, характеризующихся механической или электрической дисфункцией сердца).

Однако в ходе дополнительного исследования стало ясно, что кардиомиопатия у людей с воспалительными генами встречалась реже, чем у людей с ишемической болезнью сердца и депрессией (по отдельности).

По итогам работы ученые написали статью, которую опубликовали в журнале Nature Mental Health.

04 апреля 2024, 17:04
Ученые создали лекарство против жировой болезни печени
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Ученые Института науки и технологий Кванджу в Южной Корее создали лекарство против жировой болезни печени. Этот недуг угрожает общественному здравоохранению из-за своего распространения. Итоги работы ученые опубликовали в Nature Communications.

В экспериментах с использованием животной модели препарат продемонстрировал хорошую эффективность в качестве терапевтического агента для лечения жировой болезни печени. Он также показал хорошую фармакокинетику и минимальную цитотоксичность.

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