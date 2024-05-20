20 мая 2024, 15:09

Кейт Миддлтон столкнулась с побочными эффектами химиотерапии

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон страдает от поражения кожи и костного мозга.

Всему виной - химиотерапия, сообщило издание RadarOnline.

Сейчас принцесса и ее семья, трое детей и супруг принц Уильям, находятся в полной изоляции в Кенсингтонском дворце. Информация о ее лечении держится в тайне. Однако известно, что курс химиотерапии истощил Миддлтон.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца», - поделился с изданием источник.

Курс химиотерапии принцесса начала 22 марта. Позднее стало известно, что операцию на брюшной полости принцессы поручили медикам из римской клиники Gemelli.

26 апреля 2024, 16:25
Невролог раскрыл две причины раннего старения
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Накопленные в клетках повреждения провоцируют старение. Об этом невролог Бретт Осборн рассказал в интервью Fox News.

Наиболее распространенной причиной раннего старения является курение. Люди с этой вредной привычкой больше других попадают в больницу. Вся причина в том, что химические вещества в сигаретах влияют не только на зубы и легкие, но и на весь организм.

Также, по словам Осборна, старение ускоряется из-за длительного воздействия ультрафиолета. Он отметил, что прямые солнечные лучи повреждают ДНК кожи, из-за чего увеличивается риск рака, кожа начинает провисать и покрываться морщинами. Главный способ защитить себя, отметил врач, это пользоваться солнцезащитными кремами.


24 апреля 2024, 16:52
Врач назвала вредный для организма завтрак
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Правильный завтрак должен составлять из белков, полезных жиров и сложных углеводов. Однако россияне предпочитают популярные "быстрые" завтраки, которые могут навредить здоровью, рассказала "Газете.Ru" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева.

Она отметила, что самый распространенный вредный завтрак - это бутерброды из белого хлеба, колбасы, ветчины, карбонада, сыра и сливочного масла.

"Такой завтрак быстро насытит организм калориями, повысит уровень глюкозы, инсулина и жира в крови", - пояснила она.

Бутерброд на завтрак, заметила врач, не даст длительного чувства насыщения и не будет являться источником клетчатки, витаминов, минералов и других жизненно важных элементов для нашего организма.

22 апреля 2024, 14:17
Назван лучший маринад для шашлыка
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Для того чтобы сделать маринад для мяса не только вкусным, но и полезным для здоровья, следует использовать натуральные продукты. Среди них - лук, кислые фрукты, ягоды и томатный соус, заявила изданию NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

Врач объяснила, что любая кислота помогает желудочному соку переваривать мясо. В особенности это касается свинины и говядины.

Диетолог посоветовала активно использовать луковый маринад. Она отметила, что на Кавказе очень любят мариновать мясо в луке, так как это очень полезно.


17 апреля 2024, 16:42
Супермодель Ирина Шейк показала откровенное фото из ванной
РИА «Новости»
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Российская супермодель Ирина Шейк обнародовала фото в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в социальной сети Instagram*.

Манекенщица поделилась с подписчиками снимком из ванной. На кадре она позирует перед камерой, прикрывая грудь одним полотенцем. Знаменитость сделала макияж в стиле smoky eyes. В качестве украшений она выбрала массивные сияющие серьги и колье.

Модель уже появлялась на публике в откровенных образах. Например, в марте Шейк посетила вечеринку Vanity Fair в смелом тотал-блэк. На ковровой дорожке 38-летняя манекенщица позировала в платье с ультракороткой пышной юбкой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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