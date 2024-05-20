Кейт Миддлтон столкнулась с побочными эффектами химиотерапии

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Всему виной - химиотерапия, сообщило издание RadarOnline.

Сейчас принцесса и ее семья, трое детей и супруг принц Уильям, находятся в полной изоляции в Кенсингтонском дворце. Информация о ее лечении держится в тайне. Однако известно, что курс химиотерапии истощил Миддлтон.

«Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца», - поделился с изданием источник.

Курс химиотерапии принцесса начала 22 марта. Позднее стало известно, что операцию на брюшной полости принцессы поручили медикам из римской клиники Gemelli.

