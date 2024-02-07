IKEA продлила право на товарный знак в России
Основанная в Швеции нидерландская компания-производитель мебели и товаров для дома IKEA продлила права на товарный знак в РФ.
Информацию об этом сообщил Mash.
Заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент еще 1 августа 2023 года. Одобрили ее 2 февраля 2024-го сроком до 2033 года.
Источники Mash сообщили, что в пакет "Икеа" вошли желто-синий логотип, перечень услуг компании и право на официальную продажу своих товаров в РФ.
Канал связал это с тем, что компания рассматривает возможность вернуться в Россию.