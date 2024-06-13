Хирург назвал смертельные последствия плохой гигиены полости рта
Недостаточная гигиена полости рта может спровоцировать развитие тяжелых заболеваний.
Среди них - рак и болезнь Альцгеймера, рассказал "Ленте.ру" главный врач, челюстно-лицевой хирург "Стоматологии на 22 этаже" Евгений Никончук.
По словам доктора, регулярная профессиональная чистка зубов может снизить риск развития рака молочной, поджелудочной желез, пищевода и возникновение болезни Альцгеймера и инсульта, а также уберечь от ряда других тяжелых заболеваний, которые возникают из-за бактерии Porphyromonas gingivalis.