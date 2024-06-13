13 июня 2024, 13:57

Хирург назвал смертельные последствия плохой гигиены полости рта

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Недостаточная гигиена полости рта может спровоцировать развитие тяжелых заболеваний.

Среди них - рак и болезнь Альцгеймера, рассказал "Ленте.ру" главный врач, челюстно-лицевой хирург "Стоматологии на 22 этаже" Евгений Никончук.

По словам доктора, регулярная профессиональная чистка зубов может снизить риск развития рака молочной, поджелудочной желез, пищевода и возникновение болезни Альцгеймера и инсульта, а также уберечь от ряда других тяжелых заболеваний, которые возникают из-за бактерии Porphyromonas gingivalis.

10 июня 2024, 14:19
Новые документы о высшем образовании могут появиться в РФ
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Министерство образования России готовит изменения формата документов о высшем образовании. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков, сообщил "Коммерсант".

По его словам, из дипломов уберут все упоминания об образовательной степени. Речь идет о бакалавре, магистре или специалисте. Вместо них в документах будут указывать квалификацию и срок освоения программы.

"Все, кто пока еще поступает на программы бакалавриата, получат дипломы, и рынок труда их точно так же будет распознавать и нормально реагировать", - пояснил Фальков во время Петербургского международного экономического форума.


04 июня 2024, 14:02
Starbucks подала заявки на регистрацию товарного знака в РФ
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Компания Starbucks подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщило RT со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

По данным издания, компания подала заявки 23 и 24 мая. Всего бренд хочет зарегистрировать: "Старбакс кофе", Starbucks coffee, Starbucks, Frappuccino и другие.

Американская сеть кофеен Starbucks в марте 2022 года объявила о временной приостановке деятельности на территории России, включая поставки продукции.

В мае 2023 года компания ушла с российского рынка.

31 мая 2024, 14:28
Врачи назвали новое опасное последствие ковида
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У человека, который перенес ковид, в будущем могут появиться проблемы с щитовидной железой. Об этом заявила завлаборатории Евгения Зяблицкая.

"Несмотря на то, что пандемия стихла, этот вопрос актуален, потому что заболевания щитовидной железы иногда развиваются через 3-5 лет после воздействия на организм фактора, который может их инициировать", - привел ее слова ТАСС.

Зяблицкая добавила, что патология щитовидной железы всегда была более характерной для женщин. В период разгара пандемии эта тенденция сохранилась, но количество обратившихся за помощью мужчин существенно выросло.

В период с 2023 года врачи начали выявлять намного больше опухолей щитовидной железы, но чаще всего их размер составляет до 1 см.

29 мая 2024, 14:30
Верхний сад Петергофа откроют спустя 4 года
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Реставрацию Верхнего сада государственного музея-заповедника "Петергоф" завершили. Работы здесь проводили на протяжении 4 лет, сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Для посетителей обновленное пространство откроют 31 мая. Посещение сада останется бесплатным.

Реставрация сада длилась с 2020 года. Ее разбили на три этапа. Первая стадия подразумевала восстановление исторического коллектора, питающего фонтаны центральной части Нижнего парка, бассейнов и водоводов фонтанов "Межеумный" и "Дубовый". На втором и третьем этапе реставраторы обновляли газоны, цветники и малые архитектурные формы.

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