Хирург назвал смертельные последствия плохой гигиены полости рта

Министерство образования России готовит изменения формата документов о высшем образовании. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков, сообщил "Коммерсант".

По его словам, из дипломов уберут все упоминания об образовательной степени. Речь идет о бакалавре, магистре или специалисте. Вместо них в документах будут указывать квалификацию и срок освоения программы.

"Все, кто пока еще поступает на программы бакалавриата, получат дипломы, и рынок труда их точно так же будет распознавать и нормально реагировать", - пояснил Фальков во время Петербургского международного экономического форума.



