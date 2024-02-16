Газеты решили вернуть в супермаркеты России

В случае, если зерновые продукты для завтраков, отруби, а также смеси для мучных изделий включат в федеральную госинформсистему "Зерно", а затем начнут наказывать за неисполнение требований, то эти продукты уберут с полок магазинов. Об этом сообщили "Известия".

Собеседник издания предупредил, что исполнение требований по регулированию приведет к дополнительным затратам в миллиарды рублей. В таких условиях розничным торговцам будет проще вовсе отказаться от них.



