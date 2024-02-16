Газеты решили вернуть в супермаркеты России
На прилавки розничных магазинов России могут вернуть печатную периодическую прессу.
Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга.
Ретейлерам посоветовали проработать вопрос продажи такой продукции в супермаркетах. На выполнение задачи выделили месяц. В случае неисполнения этого приказа министерство введет нормативное регулирование. Кроме того, при таком варианте развития событий за периодическими изданиями законодательно закрепят места на полках магазинов.