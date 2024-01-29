29 января 2024, 13:59

Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа

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Французские фермеры, которые недовольны политикой правительства, готовятся к блокаде Парижа.

Об этом написала газета Figaro.

"Французская столица будет заблокирована с 14:00 понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", - указали авторы материала.

Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции вместе с профсоюзом Jeunes Agriculteurs намерены перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. В общей сложности эту акцию фермеры планируют проводить на протяжении пяти дней. Цель блокады французской столицы заключается в том, чтобы не допустить поставок любых товаров в город.


29 января 2024, 13:35
Стало известно, куда сбежал Максим Галкин
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Известный российский юморист Максим Галкин* после скандала на острове Бали отправился в Австралию. Об этом он сообщил в своем блоге.

В Австралии, по его словам, у него запланировано три концерта.

"Я уже в Австралии", - написал Галкин*, сопроводив публикацию соответствующим видео.

В субботу, 27 января, Галкина* не пустили на Бали без объяснения причин, где у него было запланировано мероприятие. Позже юморист предположил, что сотрудники пограничного контроля отказали ему во въезде в страну из-за письма из правительства РФ. Он заявил, что случившееся не связано с позицией властей Индонезии, так как они только удовлетворили российскую просьбу, не вникая в частности.

Кроме того, недавно в Эмиратах отменили концерт Галкина*. Юмориста также обвинили в разжигании межнационального конфликта. На прошлой неделе комик планировал выступить с новой программой в Таиланде. Однако оба концерта также отменили.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России
22 января 2024, 16:36
Киркоров усугубил положение словами о Пугачевой
РИА
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Певец Филипп Киркоров, которому объявили бойкот на телеканалах и концертных площадках, усугубляет свое положение, восторженно высказываясь о бывшей жене, певице Алле Пугачевой. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил актер и радиоведущий Гоген Солнцев.

Не так давно Киркоров назвал Примадонну «великой мудрой женщиной». На эстраде считают, что это сыграло с певцом злую шутку.

«Зря Филипп говорит про Пугачеву. <…> Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. <…> Роковая женщина для него: оставила след», - заметил Солнцев.

Он признался, что хотел записать с Пугачевой дуэт, но из-за ее «последних выходок» передумал.

17 января 2024, 16:26
Билан взял кота из приюта в Донецке и назвал Шахтером
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Популярный российский певец Дима Билан посетил Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией. Об этом сообщил Shot.

Здесь он побывал в Республиканском травматологическом центре. Певец пообщался с детьми и вручил подарки. В горловский детский центр звезда эстрады передал кондиционеры.

Кроме того, Билан посетил и приюты для бездомных животных. Одному из них он пожертвовал три миллиона рублей, а в другом познакомился с черным котом. Он настолько ему понравился, что певец решил забрать его к себе домой. Четверолапого он назвал символично - Шахтером.


17 января 2024, 16:18
Центробанк может получить право ограничивать выдачу ипотеки
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В Государственную думу внесли законопроект о том, чтобы наделить Центробанк правом ограничивать выдачу займов и ипотечных кредитов россиянам. Его главная цель в том, чтобы предотвратить накопление рисков и снижения их закредитованности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В случае, если депутаты примут такой закон, то уже с 1 июля Центробанк может начать устанавливать собственные лимиты по выдаче ипотеки физлицам. Авторы инициативы объяснили свою идею необходимостью снизить риски из-за растущих цен на жилье.

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