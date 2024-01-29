Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа
Французские фермеры, которые недовольны политикой правительства, готовятся к блокаде Парижа.
Об этом написала газета Figaro.
"Французская столица будет заблокирована с 14:00 понедельника, после того как несколько профсоюзов призвали к "осаде" города", - указали авторы материала.
Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции вместе с профсоюзом Jeunes Agriculteurs намерены перекрыть семь автомагистралей, ведущих в город. В общей сложности эту акцию фермеры планируют проводить на протяжении пяти дней. Цель блокады французской столицы заключается в том, чтобы не допустить поставок любых товаров в город.