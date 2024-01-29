Французские фермеры начали готовиться к блокаде Парижа

Известный российский юморист Максим Галкин* после скандала на острове Бали отправился в Австралию. Об этом он сообщил в своем блоге.

В Австралии, по его словам, у него запланировано три концерта.

"Я уже в Австралии", - написал Галкин*, сопроводив публикацию соответствующим видео.

В субботу, 27 января, Галкина* не пустили на Бали без объяснения причин, где у него было запланировано мероприятие. Позже юморист предположил, что сотрудники пограничного контроля отказали ему во въезде в страну из-за письма из правительства РФ. Он заявил, что случившееся не связано с позицией властей Индонезии, так как они только удовлетворили российскую просьбу, не вникая в частности.

Кроме того, недавно в Эмиратах отменили концерт Галкина*. Юмориста также обвинили в разжигании межнационального конфликта. На прошлой неделе комик планировал выступить с новой программой в Таиланде. Однако оба концерта также отменили.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России