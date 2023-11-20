20 ноября 2023, 04:41

Филипп Киркоров захотел записать альбом с новым голосом и под псевдонимом

РИА «Новости»
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Народный артист РФ Филипп Киркоров может выпустить альбом с неузнаваемым голосом под псевдонимом. Об этом артист заявил в интервью для Telegram-канала «Звездач».

«Мне надо альбомчик записать неузнаваемым голосом. Могу сделать так, что не узнают», – сказал исполнитель.

Он отметил, что пока это «мысли вслух» и назвал это любопытным «экспериментом».

В начале ноября Киркоров удивил своих поклонников необычным выступлением на фестивале Best Music Fest в Дубае. Там он не пел, а танцевал стриптиз. Сначала он снял с себя красный пиджак, отбросив его подальше, а затем повернулся спиной к публике и стал выполнять движения ягодицами.

За неделю до этого артист принял участие в благотворительном аукционе, прошедшем на презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной. Там он приобрел картину «Примадонна» стоимостью 700 тысяч рублей.

20 ноября 2023, 05:11
Фаворит Пугачевой объяснил, почему певица сбежала из России
РИА «Новости»
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Певец и актер Сергей Савин, который называет себя фаворитом артистки Аллы Пугачевой, рассказал о причинах отъезда певицы из России. Его слова привел сайт aif.ru.

По его мнению, на такой поступок Пугачева решилась из-за своего мужа Максима Галкина*. Савин отметил, что он имеет большое влияние на певицу. Примадонна очень прислушивается к супругу, сказал актер.

Савин добавил, что многие последние высказывания артистка сделала «на эмоциях» и, по его словам, обращены они к конкретным людям.

После начала СВО Алла Пугачева вместе с Галкиным* и детьми уехали из России в Израиль. Когда там обострился палестино-израильский конфликт они сбежали и оттуда - на Кипр. Недавно певица приезжала в Россию, предположительно, чтобы записаться в студии. После поездки она написала гневный пост в соцсетях о «кучке оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

19 ноября 2023, 04:48
«Вообще неинтересно». Лариса Гузеева сравнила Харламова с аутистом
Кинопоиск
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Телеведущая Лариса Гузеева сравнила шоумена и актера Гарика Харламова с аутистом. О своих впечатлениях от работы с комиком звезда рассказала на проекте «Кстати».

Актриса снялась с шоуменом в фильме «Теща», который появится 30 ноября на экранах российских кинотеатров. По ее словам, Харламов всегда приходил на съемочную площадку очень подготовленным. Артист быстро соображал и демонстрировал высший профессионализм в своем деле.

«Он золотой. Он солнце… Мне кажется, Гарику вообще неинтересно все, что до команды мотор, до выхода на сцену и после. Он как аутист в этом смысле… Вот он, например, ни разу не пришел не готовый на съемку. Он ни разу не тупил там с текстом», – заявила Гузеева.

По словам телеведущей, иногда Харламов опаздывал на съемки. Знаменитость мог не появляться 8-9 часов. Однако из-за его хорошей игры и вовлеченности в процесс подобные пропуски не очернили впечатления звезды.

19 ноября 2023, 04:41
«Время и усилие». Сваха Сябитова рассказала Бузовой секрет, как найти избранника
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По словам Сябитовой, женщине важно уделить время для поиска избранника. Также современная дама должна заботиться о себе и собственном счастье.

«Потому что найти мужа - это как найти хорошую работу; и собеседования - как свидания, на это нужно и время, и усилие, и деньги, в том числе», – отметила Сябитова.

По ее мнению, Бузова слишком много времени тратит на карьеру. Из-за этого артистка забывает про личное счастье. Также телеведущая обратила внимание на успехи певицы. По ее словам, Ольга многого достигла самостоятельно и это похвально.

Ранее стало известно, что Бузова и ее бывший возлюбленный певец Давид Манукян (известный под псевдонимом Дава) вместе они отправились на съемки нового шоу «Сокровища императора» в Китай. Источник издания StarHit отметил, что несмотря на это шансы на воссоединение звездной пары крайне малы, так как недавно Дава объявил о начале новых отношений с другой девушкой.
18 ноября 2023, 05:11
Обвиняла россиян в пьянстве и сбежала из страны. За что Троянову внесли в список иноагентов?
Кинопоиск
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Минюст России внес в список иноагентов актрису Яну Троянову*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине», - сказано в документе.

В злополучный список звезду призвал включить заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Троянова* неоднократно оскорбляла россиян и называла их «русскоязычными заложниками». При этом именно в России артистка заработала себе целое состояние, играя в сериалах и фильмах.

Оскорбления в сторону своих же российских поклонников оказались не единичными, за что женщину внесли в список иноагентов. После февраля 2022 года знаменитость переехала во Францию. Когда Троянова* оказалась за пределами Родины, то сравнила свою страну с “изнасилованной женщиной”, над которой надругался “ущербный пьяница”.

По словам звезды, такое мнение о России у нее возникло из-за пьянства, которое якобы является слабостью жителей государства. Скандальные заявления Трояновой* вызвали шквал негатива среди народа и ее коллег по цеху. Актрису и раньше критиковали за резкие политические высказывания, однако после СВО звезда ушла в отрыв.

* Яна Троянова - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

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