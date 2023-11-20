Филипп Киркоров захотел записать альбом с новым голосом и под псевдонимом
Народный артист РФ Филипп Киркоров может выпустить альбом с неузнаваемым голосом под псевдонимом. Об этом артист заявил в интервью для Telegram-канала «Звездач».
«Мне надо альбомчик записать неузнаваемым голосом. Могу сделать так, что не узнают», – сказал исполнитель.
Он отметил, что пока это «мысли вслух» и назвал это любопытным «экспериментом».
В начале ноября Киркоров удивил своих поклонников необычным выступлением на фестивале Best Music Fest в Дубае. Там он не пел, а танцевал стриптиз. Сначала он снял с себя красный пиджак, отбросив его подальше, а затем повернулся спиной к публике и стал выполнять движения ягодицами.
За неделю до этого артист принял участие в благотворительном аукционе, прошедшем на презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной. Там он приобрел картину «Примадонна» стоимостью 700 тысяч рублей.