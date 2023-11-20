Фаворит Пугачевой объяснил, почему певица сбежала из России
Певец и актер Сергей Савин, который называет себя фаворитом артистки Аллы Пугачевой, рассказал о причинах отъезда певицы из России. Его слова привел сайт aif.ru.
По его мнению, на такой поступок Пугачева решилась из-за своего мужа Максима Галкина*. Савин отметил, что он имеет большое влияние на певицу. Примадонна очень прислушивается к супругу, сказал актер.
Савин добавил, что многие последние высказывания артистка сделала «на эмоциях» и, по его словам, обращены они к конкретным людям.
После начала СВО Алла Пугачева вместе с Галкиным* и детьми уехали из России в Израиль. Когда там обострился палестино-израильский конфликт они сбежали и оттуда - на Кипр. Недавно певица приезжала в Россию, предположительно, чтобы записаться в студии. После поездки она написала гневный пост в соцсетях о «кучке оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».
* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.