Фаворит Пугачевой объяснил, почему певица сбежала из России

По его мнению, на такой поступок Пугачева решилась из-за своего мужа Максима Галкина*. Савин отметил, что он имеет большое влияние на певицу. Примадонна очень прислушивается к супругу, сказал актер.

Савин добавил, что многие последние высказывания артистка сделала «на эмоциях» и, по его словам, обращены они к конкретным людям.

После начала СВО Алла Пугачева вместе с Галкиным* и детьми уехали из России в Израиль. Когда там обострился палестино-израильский конфликт они сбежали и оттуда - на Кипр. Недавно певица приезжала в Россию, предположительно, чтобы записаться в студии. После поездки она написала гневный пост в соцсетях о «кучке оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

