Фадеев сообщил о создании музыкального конкурса «Евроазия»

Согласно его плану, хозяйками конкурса станут Россия, Турция и Узбекистан. Проводить "Евроазию" намерены один раз в год в августе.

"Что, как не музыка, должно объединять людей в наши дни? Уверен, что чем больше будет таких инициатив - тем лучше. Что останется надолго - покажет время", - написал Фадеев.

Концепцию нового песенного конкурса Фадеев разработал еще в начале 2023 года. Ею заинтересовались власти Узбекистана. Планируется, что "Евроазия" станет Международной музыкальной "олимпиадой".

Российский продюсер также добавил, что страны-хозяйки конкурса уже начали прием заявок на участие.

