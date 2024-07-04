Диетолог предупредила о вреде шашлыка

В таких условиях он с трудом переваривает жареное мясо. Летом лучше всего употреблять рыбу и морепродукты, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" диетолог Нурия Дианова.

"Хуже усваивается жирная, жареная, фастфуд. Мясо - баранина, говядина, свинина. Так как организм борется с выравниванием температуры, то там ему не до процессов пищеварения тяжелой пищи", - пояснила она.

Из всех видов белковой пищи, заметила врач, лучше всего усваиваются омлеты, морепродукты и рыба. Это объясняется тем, что в них нет соединительно-тканных волокон, как в мясе.