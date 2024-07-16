Чрезмерное потоотделение может указывать на опасное заболевание

Он помогает регулировать температуру тела, выводить из организма продукты веществ. Однако усиленное потоотделение может быть предвестником серьезных проблем, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Сабина Дельманова.

Речь идет о так называемом вторичном гипергидрозе. Как правило, он развивается на фоне серьезных патологий - ожирение, подагра, артрит, диабет, рак, проблемы с сердцем.

Если человека внезапно начало беспокоить чрезмерное потоотделение, которого раньше не было, появилось чувство давления в груди, тошнота, рвота, человек без причины худеет - нужно обратиться к врачам и пройти обследование, посоветовала медик.





