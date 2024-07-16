16 июля 2024, 16:09

Чрезмерное потоотделение может указывать на опасное заболевание

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Потоотделение является естественным физиологическим процессом.

Он помогает регулировать температуру тела, выводить из организма продукты веществ. Однако усиленное потоотделение может быть предвестником серьезных проблем, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Сабина Дельманова.

Речь идет о так называемом вторичном гипергидрозе. Как правило, он развивается на фоне серьезных патологий - ожирение, подагра, артрит, диабет, рак, проблемы с сердцем.

Если человека внезапно начало беспокоить чрезмерное потоотделение, которого раньше не было, появилось чувство давления в груди, тошнота, рвота, человек без причины худеет - нужно обратиться к врачам и пройти обследование, посоветовала медик.


15 июля 2024, 16:43
Замедляющий старение продукт обнаружили ученые
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Преждевременное старение, деменцию и ухудшение памяти можно предотвратить при помощи антиоксидантов. Они содержатся в ягоде, выяснили зарубежные исследователи.

Специалисты предлагают обратить внимание на чернику, источник мощного антиоксиданта ликопина - арбуз, а также насыщенный ресвератролом виноград. В некоторых сортах винограда присутствуют еще и полифенолы, улучшающие память.

Кроме того, отличными источниками натуральных витаминов являются привычные нам малина, смородина, клубника, голубика.

12 июля 2024, 15:12
Стало известно, к чему может привести хронический насморк
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Обычный насморк может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом"АиФ" предупредил врач Илья Антонов.

Дело в том, что хроническая форма насморка вызывает течение слизи и ее скопление в носоглотке. В таком случае человек вынужден дышать ртом. В случае, если насморк проявляется в детстве, у ребенка есть риск неправильного формирования костей черепа. Кроме того, у таких малышей нагрузка жевательных мышц распределяется неверно.

Также насморк может негативно влиять на процессы мозговой деятельности. Заболевание также приводит к неправильному прикусу, потере зубов и воспалительным процессам в ротовой полости.

12 июля 2024, 14:50
Врач назвала самый лучший напиток для жаркой погоды
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В жаркую погоду лучше всего пить столовые минеральные воды, некрепкий чай, домашние лимонады и квас. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

"Самый приоритетный напиток в жару - питьевая вода. Но, учитывая то, что мы при повышенном потоотделении теряем еще и некоторые минеральные вещества, то желательно пить столовые минеральные воды", - указала она.

По ее словам, такой напиток помогает поддерживать водно-электролитный баланс. На организм также хорошо влияет и некрепкий зеленый чай, а также напитки домашнего приготовления.


11 июля 2024, 14:10
Блогеров предложили поставить на учет в Роскомнадзор
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Блогеров с аудиторией свыше тысячи человек, могут обязать встать на учет в Роскомнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передал ТАСС.

Сейчас по закону, информация, которую распространяют без использования СМИ, должна иметь сведения о ее обладателе или распространителе.

Однако теперь это требование могут конкретизировать и "распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья аудитория превышает тысячу человек.


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