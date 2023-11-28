Бузова подарила отцу квартиру

«У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! Главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей... Ты скоро в нем будешь жить», - сказала Бузова.



Звезда поблагодарила отца за жизнь и обратилась к поклонникам, призвав их беречь и ценить своих родителей.

Где находится квартира и сколько она стоила, певица не раскрыла. Несколько лет назад Бузова сделала такой же подарок своей матери Ирине, купив ей квартиру в ​Санкт-Петербурге.



Ранее певец Дима Билан похвалился, что купил себе квартиру с видом на Красную площадь. Артист заявил, что хочет оборудовать там студию.



