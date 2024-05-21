Британка поехала в отпуск мечты и подхватила лихорадку денге

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Во время отдыха она подхватила опасный вирус. О его последствиях она рассказала Daily Mail.

Морган рассказала, что хорошо провела отпуск и вернулась в Великобританию. Однако после 18-часового перелета она почувствовала недомогание, но списала его на усталость. Проснувшись утром, она почувствовала себя плохо. Морган вспомнила, что не могла согреться, а ее кожа и тело болели.

Обратившись в больницу, Дебра узнала, что подхватила на Бали лихорадку денге.

«Это худшее, через что мне когда-либо приходилось пройти», - описала женщина свое состояние.



Она провела в больнице неделю и принимала антибиотики из-за высокой температуры тела - 39 градусов.