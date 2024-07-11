Блогеров предложили поставить на учет в Роскомнадзор

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передал ТАСС.

Сейчас по закону, информация, которую распространяют без использования СМИ, должна иметь сведения о ее обладателе или распространителе.

Однако теперь это требование могут конкретизировать и "распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья аудитория превышает тысячу человек.





