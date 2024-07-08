Быструю утомляемость назвали симптомом опасных заболеваний
Быстрая и регулярная утомляемость может указывать на ряд опасных заболеваний.
Об этом заявил профессор Российского биотехнологического университета и доктор медицинских наук Григорий Флакс.
По его словам, самая распространенная причина неприятных симптомов - дефицит железа.
"Как правило, с жалобами на утомляемость обращаются к неврологу, а при дальнейшем обследовании можно обнаружить заболевания в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, фтизиатрии, урологии, эндокринологии, онкологии", - привело его слова РИА "Новости".
Специалист отметил, что быстрая утомляемость считается вполне естественной реакцией организма на перегрузки.